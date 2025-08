Jeep vince per il secondo anno consecutivo il Customer Experience Excellence Seal in Brasile

Jeep, marchio leader nel segmento SUV, ha appena ricevuto, per la seconda volta consecutiva, la certificazione Experience Awards Mobilidade come uno dei marchi che in Brasile che offrono le migliori esperienze al cliente nella categoria Automobile in Brasile.

Agli Experience Awards Mobility trionfa il marchio Jeep

Gli Experience Awards sono stati creati da SoluCX in collaborazione con Automotive Business, Beedoo, CamiX e Pridge. Il loro obiettivo è riconoscere e certificare le aziende con il miglior NPS (Net Promoter Score) in Brasile nei rispettivi segmenti, sulla base del feedback diretto dei consumatori. La metodologia rappresenta un punto di riferimento di mercato per misurare la soddisfazione e la raccomandazione dei clienti. Solo i marchi che raggiungono un punteggio NPS superiore alla media nelle rispettive categorie ricevono la “Certificazione Experience” e il sigillo “Consigliato dal Cliente”.

La certificazione rappresenta un importante riconoscimento che non solo valorizza, ma anche consolida l’impegno costante che Jeep dimostra nei confronti dei propri consumatori. Questo traguardo conferma la dedizione del marchio nell’offrire esperienze di altissimo livello a chi sceglie i suoi veicoli, ribadendo l’attenzione posta in ogni singolo dettaglio del rapporto con il cliente. Attraverso questa attestazione, viene premiata la capacità di Jeep di garantire standard qualitativi elevati e uniformi, dall’accoglienza in concessionaria all’assistenza post-vendita.

Allo stesso tempo, il riconoscimento evidenzia il lavoro continuo del brand per ottimizzare ogni fase del percorso del cliente, rendendolo sempre più fluido, personalizzato e gratificante. In questo modo, Jeep non solo rafforza la propria reputazione di marchio affidabile e orientato al cliente, ma conferma anche la volontà di mantenere un approccio proattivo, in grado di anticipare le esigenze del mercato e di rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più esigente e attento alla qualità.

“Questo premio riflette le nostre strategie di miglioramento continuo della qualità del prodotto e del servizio, che vanno ben oltre la vendita di un veicolo, mettendo in pratica tutta la passione che è alla base del nostro marchio”, ha dichiarato Vinícius Guimarães, Brand Development Director di Jeep per il Sud America. “Vi ringrazio a nome di tutto il nostro team, che lavora con passione ogni giorno per offrire questa esperienza unica ai nostri clienti!” ha aggiunto Vinícius.

Ricordiamo che Jeep in Brasile è prootagonista del mercato grazie ai suoi SUV che hanno tutti molto successo nei rispettivi segmenti. Ci riferiamo a modelli quali Renegade, Compass, Commander, Gladiator e presto arriverà anche Avenger.