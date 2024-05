Jeep Wagoneer S: il nuovo SUV sarà svelato il 30 maggio, prime immagini in un video

Jeep Wagoneer S sta per debuttare. La casa americana ha annunciato che il modello sarà svelato il prossimo 30 maggio a New York. Dunque mancano ormai pochissimi giorni alla sua presentazione. Nel frattempo nelle scorse ore il marchio Jeep ha pubblicato un nuovo video dal titolo “Surpass Yourself” sul suo canale YouTube ufficiale. Il film teaser mostra le prime immagini in movimento della nuovissima Jeep Wagoneer S, completamente elettrica, il primo BEV globale del marchio, che sarà lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada.

Il 30 maggio a New York il debutto della nuova Jeep Wagoneer S

Di Jeep Wagoneer S si parla già da tempo. La vettura di Jeep infatti è stata anticipata da alcune immagini teaser negli scorsi anni. Poi più di recente sono trapelate sul web le prime immagini senza veli forse sfuggite al gruppo Stellantis e subito rimosse dal web. Di recente la stessa Jeep aveva mostrato altre immagini del suo nuovo modello che inizialmente si pensava sarebbe stato solo elettrico al 100 per cento ma che a quanto pare potrebbe avere anche qualche versione dotata di motore a combustione come anticipato dallo stesso numero uno di Jeep, l’amministratore delegato Antonio Filosa.

Jeep Wagoneer S debutterà in Nord America mentre poi in Europa dovrebbe arrivare nel corso della prima metà del prossimo anno. Dalle immagini si nota la somiglianza del modello di produzione con la concept car mostrata negli scorsi anni. La vettura presenta una griglia anteriore Jeep a sette barre illuminata a LED che collega i fari sottili e la scritta “Wagoneer” sul cofano.

La vista laterale rivela grandi cerchi in lega, passaruota trapezoidali e ulteriori scritte “Wagoneer” sulle porte anteriori, mentre nella parte posteriore sono presenti uno spoiler integrato e una barra luminosa posteriore a tutta larghezza. Due immagini dell’abitacolo di Jeep Wagoneer S rivelano un tetto apribile panoramico a doppio pannello e quattro schermi digitali a colori che si estendono sul cruscotto.

Si ritiene che la prima Jeep elettrica globale, poiché la piccola Jeep Avenger non è venduta in tutte le regioni, sia proprio la Jeep Wagoneer S, che utilizzerà una piattaforma per auto elettriche STLA Large condivisa con veicoli Maserati, Dodge, Jeep e Alfa Romeo. Jeep ha confermato che avrà una potenza di 600 CV (447 kW) e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km orari di 3,5 secondi, con la produzione che inizierà nel secondo trimestre del 2024. Vedremo dunque in sede di presentazione cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello della casa americana di Stellantis.