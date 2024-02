Nuova Citroen ë-C3 debutta in Italia

Nuova Citroen ë-C3, dopo aver fatto la sua comparsa a Sanremo durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, confermando così la sua vocazione popolare, è ora disponibile presso gli showroom Citroën. La presentazione avviene in anteprima presso il nuovo Stellantis & You di via Gattamelata, accompagnata da un’innovativa corporate identity.

Debutto in Italia per la nuova Citroen ë-C3

La Nuova Citroen ë-C3 diventa un’opzione accessibile per tutti grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën” e agli incentivi statali di recente approvazione, che presto saranno applicati. Con questa formula, è possibile ottenere l’auto con anticipo zero e un canone mensile a partire da 49 euro al mese, con TAN al 3,3%, che include anche una Wallbox. La ë-C3, con le sue dimensioni compatte di 401 cm, racchiude tutti i principi fondamentali del marchio.

La gamma si distingue per la sua semplicità, offrendo due allestimenti: You, con un prezzo di listino di 23.900 euro, e Max, disponibile a 28.400 euro. Questa chiara proposta semplifica il processo di vendita sia in concessionaria che online, grazie a un percorso intuitivo per il cliente. Inoltre, la razionalizzazione della gamma consente di ridurre i prezzi di vendita grazie all’ottimizzazione della produzione, degli approvvigionamenti e dei flussi logistici.

La nuova Citroen ë-C3 introduce per la prima volta le rinomate sospensioni Citroën Advanced Comfort® abbinandole ai nuovi sedili Citroën Advanced Comfort. Questa vettura 100% elettrica va oltre, offrendo una guida priva di rumore e vibrazioni per un’esperienza senza stress. Scegliere la nuova ë-C3 significa anche scegliere la sostenibilità: dotata di un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh, offre un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di raggiungere dal 20% all’80% della capacità in soli 26 minuti.

Insieme al lancio della nuova ë-C3, Citroën presenta in anteprima mondiale la sua nuova identità di marca nei suoi showroom. Questi nuovi ambienti espositivi riflettono chiaramente il posizionamento desiderato da Citroën: fresco, moderno, popolare, semplice e audace. I colori, la grafica e i materiali utilizzati aggiungono impatto, mentre i messaggi chiave della marca vengono comunicati in modo diretto e incisivo, utilizzando grandi caratteri e poche parole. Gli spazi sono progettati per creare un’atmosfera accogliente e conviviale. Questa nuova architettura degli showroom Citroën è parte di un approccio globale che coinvolgerà coerentemente tutti gli aspetti della comunicazione del marchio, con un particolare accento sul colore rosso, simbolo di energia e modernità.

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, ha dichiarato: “Citroën lancia la Nuova ë-C3 con una proposta unica e rivoluzionaria capace di rendere accessibile a tutti la mobilità elettrica grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”: un canone mensile da 49 euro al mese e tasso agevolato al TAN 3,3%, sfruttando i vantaggi Citroën e gli incentivi statali di recente approvazione e prossima applicazione. Ma non solo: l’elettrico sociale vuole anche semplificare l’esperienza elettrica dei clienti Citroën integrando nell’offerta la wallbox per la ricarica domestica, che consente inoltre un costo inferiore della ricarica. Tutto nella nuova Citroen ë-C3 è all’insegna della semplicità e della flessibilità: una gamma semplice e razionale, un configuratore online, che noi chiamiamo non-configuratore, che in pochi minuti e otto click consente di ordinare la vettura e una formula che consente di scegliere se riscattare, sostituire o restituire la vettura”.