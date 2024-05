Alfa Romeo e Chrysler: importanti riconoscimenti all’Auto Roundup 2024 

I marchi del gruppo Stellantis, Alfa Romeo e Chrysler, hanno ottenuto importanti riconoscimenti quest’anno al Texas Auto Roundup ospitato dalla Texas Auto Writers Association (TAWA). Dopo una giornata di guida impegnativa all’Eagles Canyon Raceway di Decatur in Texas, i giornalisti hanno votato i loro preferiti e i marchi Alfa Romeo e Chrysler hanno vinto. La berlina Giulia 2024 ha vinto il Performance Vehicle of Texas e la Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid del 2024 ha vinto il Minivan of Texas per l’ottavo anno consecutivo.

“Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è l’emblema di una berlina sportiva premium, che ha impressionato profondamente la nostra giuria”, ha affermato Cory Fourniquet, presidente della TAWA. “Con il suo aspetto straordinario e le prestazioni esaltanti del motore V-6 biturbo da 510 cavalli, la Giulia Quadrifoglio è stata la scelta più ovvia per Performance Vehicle of Texas”.

“Chrysler Pacifica continua la sua serie di successi al TAWA Auto Roundup, guadagnandosi il premio Minivan of Texas per l’ottavo anno consecutivo”, ha affermato Fourniquet. “La Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid Pinnacle del 2024 è stata riconosciuta dai nostri membri come il veicolo famigliare per eccellenza in base alle sue capacità, comfort e interni lussuosi.”

Fondata nel 1987, la Texas Auto Writers Association è cresciuta fino a diventare una delle organizzazioni mediatiche automobilistiche più riconosciute e rispettabili nel settore. La missione di TAWA è quella di promuovere la qualità e l’accuratezza nella creazione di contenuti automobilistici e di diffondere informazioni sull’industria automobilistica attraverso la stampa relativa alle notizie, online e i media radiotelevisivi. L’Associazione cerca di aumentare il numero di fonti di informazione per i suoi membri attraverso lo scambio di informazioni sulle risorse tra i membri e organizzazioni simili in tutto il paese. Oltre a promuovere internamente le opportunità e la professionalità del giornalismo, TAWA finanzia borse di studio per studenti di giornalismo.