Stellantis richiama 261 Alfa Romeo Giulia negli Stati Uniti: ecco il motivo

Il gruppo Stellantis ha annunciato negli Stati Uniti il richiamo di 261 unità della sua berlina Alfa Romeo Giulia 2021 per un alloggiamento del sensore del livello del carburante che potrebbe rompersi. Se un sensore del carburante perde, potrebbe causare carenza di carburante nel motore del veicolo. Gli occupanti della vettura del Biscione potrebbero notare un odore di carburante mentre il motore è in funzione o una riduzione delle prestazioni del veicolo.

Se il carburante fuoriuscito entra in contatto con una fonte di ignizione potrebbe verificarsi un incendio. La carenza di carburante può comportare una perdita inaspettata di forza motrice, che può causare un incidente del veicolo a causa del suo stop senza preavviso. Un incendio di una di queste unità di Alfa Romeo Giulia potrebbe aumentare il rischio di lesioni agli occupanti e/o lesioni alle persone esterne alla vettura, nonché danni materiali.

Il periodo sospetto è iniziato il 23 marzo 2021, quando i sensori del carburante difettosi sono stati introdotti nella produzione di Alfa Romeo Giulia ed è terminato il 28 aprile 2021, quando i sensori del carburante dei lotti sospetti non sono stati più utilizzati nella produzione dei veicoli. La produzione sospetta è stata determinata utilizzando la tracciabilità delle parti e i registri di produzione dei veicoli. I rivenditori sostituiranno gratuitamente l’alloggiamento del sensore della linea del carburante.

Le lettere di notifica ai proprietari dovrebbero essere spedite il 19 giugno 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti FCA USA al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US per questo richiamo è 54B. Si tratta di un’espansione del numero di richiamo 21V-878.

I proprietari di queste unità di Alfa Romeo Giulia possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) al numero 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) o visitare www.nhtsa.gov. Vi aggiorneremo naturalmente qualora dovessero trapelare novità importanti per quanto concerne questo richiamo per le unità della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.