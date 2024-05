Ford, la Mustang elettrica non si farà: “Non sarebbe una vera Mustang”

Mentre la maggior parte della case automobilistiche si preparano ad una transizione all’elettrico, Ford non è d’accordo nel trasformare una delle sue auto più iconiche in un modello a batteria. La sua “acerrima nemica” Dodge Charger arriverà sul mercato quest’anno in una versione completamente elettrica, ma per la Ford Mustang questa transizione non avverrà mai, almeno secondo quanto dichiarato da Jim Farley, amministratore delegato dell’Ovale Blu.

Ford Mustang: il CEO del brand boccia una versione elettrica del modello

Ai microfoni di Autocar, Farley ha dichiarato che la Ford Mustang non diventerà mai elettrica, sottolineando che il motore V8 resterà ancora lungo. Farley ha anche discusso del futuro delle auto elettriche, dicendo che non sono l’unica alternativa alla sostenibilità ambientale: “L’idrogeno potrebbe essere una soluzione, così come i carburanti sostenibili. Quando qualcuno inizia a dirmi che conosce il futuro, mi si accende una spia di avvertimento nella mia testa. Nel nostro settore non ci sono certezze e ho sentito questi discorsi migliaia di volte. Prima con il diesel, poi con l’elettrico e in futuro ancora sarà con l’idrogeno. Tuttavia, ci sono stati molti vicoli ciechi e tanti si sono sbagliati”.

Il numero uno dell’Ovale Blu è convinto che non è la fine per i motori a combustione interna, specialmente per i V8. Il manager ha fatto l’esempio della recente Mustang GTD da 800 CV, progettata per essere anche più accessibile nonostante il livello elevato di performance.

Infine, ha parlato delle nuove iniziate del brand per quanto riguarda le corse automobilistiche. Farley ha infatti partecipato al Goodwood Members’ Meeting dove ha gareggiato con una Ford Mustang 289 V8, dove ha ottenuto un 13° posto in qualifica. Nonostante ciò, è rimasto soddisfatto per aver concluso la gara senza danni, a differenza di tante altre auto in pista, rimarcano sulla robustezza e l’affidabilità della Ford Mustang. Il mese scorso il brand ha annunciato anche un’edizione speciale della Mustang per il suo 60° anniversario, con elementi esclusivi ispirati ai primi modelli.