Eurorepar: il brand di Stellantis presenta la sua nuova linea di paraurti

Eurorepar amplia la propria gamma di ricambi e presenta la nuova linea di prodotti per la carrozzeria: i paraurti. Questa nuova gamma offre paraurti per veicoli passeggeri e commerciali dei marchi del gruppo Stellantis. I paraurti sono elementi essenziali della carrozzeria di un veicolo, poiché contribuiscono sia all’estetica del veicolo che alla sicurezza dei pedoni.

Eurorepar: il brand di Stellantis presenta la sua nuova gamma di paraurti

Per questi motivi i paraurti Eurorepar sono attentamente progettati e sono stati sottoposti a numerosi test approvati dagli esperti del gruppo Stellantis al fine di garantire sia durabilità, aspetto estetico e sicurezza di alto livello.

La gamma distribuita in due ondate comprenderà più di 100 referenze per soddisfare le esigenze del mercato ed equipaggiare veicoli passeggeri e utilitari. I paraurti Eurorepar consentono un facile montaggio, senza adattamenti.

La gamma Eurorepar è dedicata ai veicoli d’epoca. Per questa nuova offerta ci siamo concentrati su veicoli fuori produzione e con più di 5 anni: modelli Stellantis come Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C4, Fiat 500 etc. Altre famiglie nella categoria carrozzeria arricchiranno la gamma nel corso del prossimo futuro.

La gamma di paraurti Eurorepar è una scelta ovvia per gli automobilisti poiché è conforme alle specifiche europee e ai requisiti Stellantis per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo. Presente in più di 100 paesi, il brand è la gamma multimarca di prodotti automotive di Stellantis (ricambi, accessori, pneumatici, oli, materiali di consumo, ecc.), per la manutenzione e la riparazione dei veicoli. Con più di 20.000 referenze, Eurorepar offre una delle gamme più ampie sul mercato unendo qualità, prezzo e prestazioni. Essa soddisfa perfettamente le esigenze di tutti i riparatori.