BMW, annunciato l’inizio della produzione del SUV Neue Klasse

Lo sappiamo da tempo, il nuovo percorso tedesco Vision Neue Klasse è l’inizio di una nuova era elettrica per BMW. Anche se la berlina ha debuttato prima del SUV, proprio il successore della iX3 arriverà alla produzione per primo. Dopo aver confermato che il primo Neue Klasse arriverà nel 2025, il marchio tedesco ora fornisce un calendario più dettagliato attraverso cui si snoderanno le novità per BMW.

Il CEO Oliver Zipse ha annunciato che la produzione del SUV Neue Klasse inizierà verso la fine del 2025. Questa tempistica è leggermente posteriore rispetto alle aspettative precedenti. Alcune indicazioni avevano portato a pensare che l’iX3 di seconda generazione sarebbe stato presentato a luglio 2025, ma ora sembra non essere più così. Tuttavia, il SUV non si può considerare ufficialmente in ritardo: d’altronde BMW non aveva mai annunciato una data di lancio precisa. L’indicazione era stata solo che il primo modello Neue Klasse sarebbe stato lanciato “nel 2025”.

L’iX3 in arrivo l’anno prossimo, dunque, sempre che mantenga questo nome, sarà prodotto in Ungheria. Nel frattempo BMW sta costruendo una nuova fabbrica a Debrecen, dove sono già impiegati più di 1.000 lavoratori per l’assemblaggio. La pre-produzione inizierà quest’anno e i veicoli destinati ai clienti usciranno dalla linea di montaggio alla fine del 2025.

Il nuovo stabilimento dovrebbe avere una capacità annuale di circa 150.000 unità. Per questo motivo, BMW sta investendo oltre 1 miliardo di euro a Debrecen, dove l’iX3 sarà il primo veicolo elettrico dell’azienda a utilizzare batterie di sesta generazione. Il CEO Zipse ha dichiarato che queste le nuove celle rotonde offriranno un’autonomia di 300 chilometri dopo una ricarica di 10 minuti. In BMW, infatti, si reputa rivoluzionario questo aumento del 30% sia in termini di autonomia che di velocità di ricarica.

Il nuovo SUV Neue Klasse si annuncia un passaggio importante per il marchio: “Il consiglio di amministrazione ha già avuto la possibilità di guidare i modelli pre-serie e, credetemi, è stata un’esperienza mozzafiato”. Il CEO di BMW non ha dubbi: le lezioni apprese durante lo sviluppo della Neue Klasse diventeranno la base per tutti i modelli, inclusi quelli con motori a combustione.