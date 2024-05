Bugatti, cambiare l’olio costa quanto una compatta nuova

Portare l’auto all’officina ufficiale per la manutenzione potrebbe essere costoso, ma non lo sarà mai come per una Bugatti Veyron. Sapevate che il cambio dell’olio di una supercar del genere è più caro dell’acquisto di una nuova vettura compatta?

Si tratta di un’operazione che deve essere effettuata ogni anno, anche se l’auto non percorre un chilometro. Ma questa non è la spesa più elevata: sostituire le ruote è un investimento, e anche gli stessi pneumatici non durano per sempre, con conseguente cambio periodico. Ma si sa: più è costosa l’auto, maggiore sarà il budget necessario per la sua manutenzione.

Rompere il pulsante dello specchietto di una Bugatti simile può diventare una riparazione da 11.000 euro. In generale, nell’ordine delle migliaia di euro si aggirano tutte le spese collegate al possedere una Bugatti.

Semplici operazioni di manutenzione sulla Bugatti Veyron e sulla Chiron sono e saranno sempre una briciola rispetto al valore di acquisto dell’auto, che si aggira tra il milione e mezzo e i 2 milioni (e passa) di euro a seconda della versione e dell’allestimento. Ebbene, un proprietario americano paga 25.000 dollari per il cambio dell’olio, ovvero quanto serve per una SEAT León full optional. Perché così tanto?

Per la maggior parte delle auto, basta rimuovere la coppa dell’olio, svuotare l’olio vecchio e aggiungere quello nuovo. Sulla Veyron, invece, bisogna rimuovere le ruote posteriori, i freni posteriori, alcuni pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio, i parafanghi e parte dei pannelli inferiori dell’auto per raggiungere i tappi di scarico. Dopo di ciò, si aggiunge l’olio nuovo (ne servono 18 litri) e si rimontano tutte le parti. E questo, come abbiamo detto, va fatto ogni anno.

Per non parlare del cambio delle gomme. Anche se non sono usurate, Bugatti consiglia di cambiare le gomme ogni due o tre anni. Un set per la Bugatti Veyron costa 38.000 dollari. È importante ricordare che la Veyron può superare i 400 km/h, quindi non è consigliabile risparmiare proprio sulle ruote. Inutile dirlo, ma chi può permettersi di acquistare una Bugatti può anche sostenere certe spese di manutenzione.