Opel Astra Electric: primo podio nel Campionato spagnolo delle energie alternative 2024

Gli asturiani Hugo Velasco e Celso Roces hanno conquistato il primo podio per la Opel Astra Electric nel Campionato spagnolo delle energie alternative. Le belle sensazioni lasciate dall’evento inaugurale di Castellón sono continuate lo scorso fine settimana all’Eco Rally di Maiorca, una prova che ha suscitato bei recordi al team Opel Spagna, poiché è stato lì che ha fatto il suo debutto nella competizione nazionale la scorsa stagione, terminando sia quella gara che questa con un podio.

Primo podio in Spagna per Ople Astra Electric nel campionato delle energie alternative

Con più di quaranta squadre alla partenza, la Peña Automovilística Slick Quemado ha tracciato un percorso totale di 296,33 chilometri, con dieci speciali regolari, metà delle quali si sono svolte in notturna, conferendo loro un ulteriore livello di difficoltà. Inoltre, nelle ultime tre, sono stati messi in pratica i nuovi formati di regolarità per riferimenti esterni e traguardi, che hanno debuttato nell’evento delle Baleari.

I membri della Opel Spagna, come nel test della Comunità Valenciana, hanno iniziato la competizione molto in sintonia, ottenendo la vittoria nella speciale inaugurale, Llubí – Sineu (11,45 chilometri). Dopo questa vittoria parziale, hanno ottenuto il secondo posto nella tappa successiva, Sineu – Petra (9,552 chilometri), presentandosi nel raggruppamento di Cala Rajada, dopo tre tappe, in terza posizione nella classifica generale, a 7,2 punti dal vincitore Carlos Sergnese, accompagnato in questa occasione da Joseba Rodríguez.

Risultati che hanno permesso loro di raggiungere la ricarica intermedia al secondo posto assoluto, a soli 0,8 punti dai leader, e alla fine vincitori, i canarini Toni e Aday Luján. La conclusione della prova sarebbe avvenuta all’alba, con le ultime quattro prove speciali, dove i nuovi format di regolarità hanno giocato un ruolo fondamentale. Nonostante si trattasse del loro debutto i rappresentanti di Opel Spagna hanno ottenuto due quinti posti, nella TR+, Puigmajor – Escorca (26,05 chilometri) tenutasi a traguardi, e nella speciale finale di Son Massip – Inca (15.793 chilometri), a riferimenti esterni. Concludendo così una giornata lunga e tecnica sulle strade dell’Isola, che ha lasciato la Opel Astra Electric in una lodevole terza posizione nella classifica di regolarità.

Il podio che è stato conquistato dopo aver conosciuto i dati di consumo il giorno successivo, regalando così a Velasco e Roces la loro prima top 3 nella categoria elettrica, così come quello della Opel Astra Electric, che alla sua seconda incursione nel Campionato spagnolo delle energia Alternative ha già ha mostrato evidenti segni della sua versatilità, adattandosi perfettamente alle diverse strade che si possono trovare nella manifestazione. Il prossimo appuntamento del Campionato spagnolo delle energie alternative si svolgerà il 19 e 20 aprile, in occasione della settima edizione dell’Eco Rallye Villa de Llanes, l’evento di casa per i membri di Opel Spagna.