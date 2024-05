Fiat Mobi supera Renault Kwid e torna ad essere la vettura più economica in Brasile

Fiat Mobi 2025 è stata lanciata di recente e il modello è tornato ad essere l’auto nuova più economica in Brasile, con un prezzo a partire da R $ 72.990, una differenza inferiore a R $ 1.000 rispetto alla Renault Kwid. Si tratta di un prezzo di poco superiore ai 13 mila euro. Mobi è anche la più piccola automobile a combustione in vendita in Brasile. È lunga appena 3,57 metri, larga 1,67 metri, alta 1,55 metri ed ha un passo di 2,30 metri. Più piccola di lei, solo l’elettrica Caoa Chery iCar.

In Brasile Fiat Mobi è di nuovo la vettura più economica superando Renault Kwid

Inoltre segnaliamo anche che Fiat Mobi 2025 è protagonista di una promozione molto interessante che prevede un ulteriore sconto che la rende ancora più conveniente. Nella promozione, la vettura della principale casa automobilistica italiana ha un prezzo di R$ 65.890, prezzo che rappresenta una riduzione di R$7.100 sul prezzo di listino. La berlina si Stellantis dispone inoltre di un piano di finanziamento con acconto di R$ 37.968 (57,67%) e saldo in 60 rate di R$ 899,00.

Con 5.420 unità vendute nel mese di aprile, la Fiat Mobi è stata l’ottava vettura più venduta lo scorso mese in Brasile e nella prima metà di maggio era la quarta con 2.882 esemplari. Nell’anno fino ad aprile, il popolare veicolo di Fiat ha venduto 20.085 esemplari, classificandosi al quinto posto tra le automobili. Equipaggiata con il vecchio motore a quattro cilindri Fire 1.0 Evo, la Mobi 2025 dispone di aria condizionata, servosterzo, alzacristalli anteriori elettrici, serrature elettriche, doppi airbag, freni ABS, controlli di trazione e stabilità.

Fiat Mobi 2025 ha anche cerchi in acciaio da 14 pollici con pneumatici 175/65 R14, pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e sospensioni alte. Semplice e con bassi costi di manutenzione, la berlina utilitaria di Fiat è molto popolare e ha parti facilmente reperibili. Anche se il margine di profitto è molto piccolo, per la casa italiana l’importante è che il volume rimanga ai vertici delle vendite, il che è comunque un buon strumento di marketing. Ricordiamo che sempre in Brasile a maggio è di Fiat il veicolo più venduto in assoluto. Si tratta del pickup Fiat Strada che ha superato Volkswagen Polo.