Nuova Opel Frontera: prime immagini del nuovo SUV

Opel segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di successo dell’azienda: oggi il produttore con sede a Rüsselsheim mostra le prime immagini della nuova Opel Frontera. Il SUV attraente e spazioso sarà disponibile fin dall’inizio come elettrico a batteria. Inoltre, i clienti possono optare anche per le varianti Frontera con tecnologia ibrida a 48 volt.

Prime immagini ufficiali della nuova Opel Frontera

“Grazie al suo mix di design robusto, ampio spazio, soluzioni intelligenti e guida altamente efficiente, la nostra nuova Opel Frontera piacerà a molti clienti che desiderano che il loro veicolo si distingua dalla massa. “È l’auto perfetta per i centri urbani e le aree circostanti e offre ai nostri clienti un’esperienza di guida riposante e rilassante”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.

La nuova Opel Frontera colpisce a prima vista con la sua interpretazione leggermente più robusta della filosofia di design audace e chiara di Opel. Il design frontale verticale e le proporzioni eccezionali della nuova Frontera costituiscono la base per un abitacolo tanto funzionale quanto spazioso, il tutto con un aspetto audace, grezzo e allo stesso tempo espressivo. Il nuovo Opel Blitz festeggia il suo debutto in un modello di serie con la Frontera e si erge orgogliosamente al centro del marchio Opel Vizor. Il Vizor nero conferisce al frontale Frontera un carattere incomparabile e integra perfettamente i fari ECO LED con abbaglianti automatici e il flash Opel in un unico elemento.

Il Vizor è visivamente “supportato” da un’apertura trapezoidale del radiatore nel terzo inferiore della parte anteriore e sottolinea l’assetto fermo e robusto del veicolo. I passaruota e i sottoporta prominenti rafforzano ulteriormente questa impressione, conferendo alla Frontera un aspetto contemporaneo. La nota firma dell’ala Opel risplende in un’interpretazione più moderna: tre “blocchi luminosi” sono divisi da inserti in tinta con la carrozzeria. Nella vista laterale, il vistoso montante C divide visivamente lo spazioso abitacolo.

L’aspetto moderno continua anche negli interni: qui il design intelligente incontra la comprovata idoneità all’uso quotidiano. Ampie decorazioni orizzontali sul quadro strumenti e sulle porte allungano il già arioso abitacolo. Il tipico abitacolo Pure Panel di Opel con due display da 10 pollici e infotainment multimediale attira l’attenzione tanto quanto il nuovo volante dal design audace ed elegante. Opel segue costantemente la filosofia di offrire il massimo comfort con la minima distrazione. L’interfaccia chiara e intuitiva, focalizzata sull’essenziale, tiene lontano qualsiasi tipo di stress digitale.

Per i clienti che preferiscono utilizzare il proprio dispositivo mobile, anche il nuovo arrivato Opel ha le soluzioni giuste, sotto forma di un’innovativa stazione per smartphone, disponibile su richiesta. Non appena la stazione viene collegata tramite l’app, lo smartphone diventa l’unità di controllo dell’infotainment di Frontera, che può essere controllato anche tramite i pulsanti al volante.

Inoltre, Opel rende ancora una volta le innovazioni dei sedili alla portata di un’ampia gamma di acquirenti della nuova Frontera. Uno speciale incavo al centro del sedile del conducente e del passeggero anteriore riduce la pressione sul coccige. La funzione brevettata Intelli-Seat garantisce un comfort di guida rilassato anche nei lunghi viaggi in autostrada. Ma la lavorazione dei sedili non dimostra solo l’alta qualità, ma anche le cuciture a contrasto rendono i sedili un vero e proprio eye-catcher. Su richiesta sono disponibili anche i rivestimenti dei sedili realizzati con materiale completamente riciclato e quindi sostenibile.

Numerose altre soluzioni intelligenti aumentano il divertimento del nuovo arrivato. Ricaricare i propri dispositivi mobili è più semplice che mai grazie al caricabatterie wireless e alle due porte USB nella parte anteriore e ad altre due nella seconda fila. I dispositivi più grandi, come i tablet, che normalmente non troverebbero un comodo spazio all’interno, possono essere riposti in modo sicuro nella consolle centrale. Una fascia flessibile lo mantiene saldamente in posizione. Ulteriori spazi aperti e possibilità di stoccaggio con superficie in gomma ospitano gli oggetti di uso quotidiano senza scivolare e senza sbattere durante la guida. I passeggeri della seconda fila possono utilizzare le tasche per smartphone integrate negli schienali dei sedili del conducente e del passeggero anteriore per riporre gli oggetti.

Essendo un SUV pratico e adatto all’uso quotidiano, la nuova Frontera brilla anche per la sua capacità di carico. Con i sedili posteriori alzati, nel bagagliaio c’è spazio per oltre 460 litri di bagaglio. Abbattendo i sedili il volume aumenta fino a 1.600 litri. La Frontera diventa ancora più flessibile con il sedile posteriore frazionabile 60:40; Il secondo piano di carico è a bordo di serie. E i clienti che vogliono portare con sé ancora più bagagli durante il viaggio scelgono la Frontera con mancorrenti sul tetto opzionali. Ciò significa che il nuovo arrivato può aggiungere più di 200 chilogrammi di carico sul tetto.

Come ogni nuovo modello Opel, la Frontera non colpisce solo per il suo aspetto audace e chiaro, ma unisce anche piacere di guida e responsabilità. I clienti possono scegliere tra una versione completamente elettrica e trazioni altamente efficienti con tecnologia ibrida a 48 volt. Indipendentemente dal sistema di guida scelto, i clienti godranno di un elevato livello di comfort di guida grazie alla specifica messa a punto del telaio. Gli ingegneri di Rüsselsheim hanno prestato particolare attenzione al controllo ottimale della carrozzeria e al comportamento di guida tipico di Opel, anche a velocità elevate in autostrada.

Con il suo aspetto sicuro di sé, soluzioni intelligenti che aumentano il piacere di guida e la possibilità di trazione completamente elettrica o ibrida, la nuova Opel Frontera continua l’offensiva di elettrificazione del marchio e allo stesso tempo si rivolge a un’ampia gamma di acquirenti.