Totem GT Super: alla scoperta del restomod ispirato all’Alfa Romeo GT | Video

Un video pubblicato su YouTube da Hagerty mostra la Totem GT Super, un restomod dell’Alfa Romeo GT, di cui ci siamo occupati in altre occasioni. Questo progetto ha preso forma dalla determinazione del ventottenne Riccardo Quaggio, che ha voluto fare un salto nel mondo delle vetture personalizzate, col marchio Totem Automobili, di cui è fondatore e amministratore delegato.

Lui era un giovane designer della casa del “biscione”, ma poi ha deciso di percorrere un suo sentiero professionale, forse per vivere con maggiore autonomia la vena creativa e il suo approccio al mondo delle quattro ruote.

È nata così la Totem GT Super, con vasca e carrozzeria in fibra di carbonio, grandi distese di alluminio e rivestimenti in pelle di alta gamma. Il lavoro è stato eseguito con cura certosina, per garantire la massima qualità costruttiva e funzionale. A ciascun cliente di questo modello in serie limitata, un ampio ventaglio di possibilità di scelta, in termini di personalizzazione.

Musa ispiratrice, come si intuisce sin dal primo sguardo, è stata l’Alfa Romeo GT (Tipo 105), rispetto alla quale l’auto restomod è di circa il 10% più grande. Anche i cerchi sono più generosamente dimensionati, pur rispettando il classico design a 12 fori. Sono infatti da 17 pollici, contro i 15 dell’auto cui il progetto si ispira.

Nel filmato, viene illustrata la realizzazione dell’opera nei suoi elementi principali. Il risultato? Un bel percorso esplorativo, per chi ama il genere. Le immagini sono di alta qualità e consentono di gustare al meglio i dettagli.

Ricordiamo che la Totem GT Super è spinta dal motore V6 biturbo da 2.9 litri di cilindrata della moderna Alfa Romeo Giulia GTA, trattato da Italtecnica Engineering, per una potenza massima superiore ai 540 cavalli di partenza. Due gli step previsti: la versione ITV61 eroga 600 CV e 700 Nm; la versione ITV62 mette sul piatto 750 CV e 850 Nm. In entrambi i casi, l’energia giunge a terra, sulle ruote posteriori, attraverso un cambio manuale a 6 marce. Basta un attimo per capire di quali prestazioni sia capace, anche in virtù del peso di soli 1180 chilogrammi.

Chi pensasse a una sorta di opera da bricolage, sappia che vi ha lavorato un team composto da 21 ingegneri e 9 carrozzieri, giusto per chiarire la qualità del prodotto. La tecnologia è contemporanea, anche nei fari, ora a LED, come impone lo spirito dei restomod. Solo 20 gli esemplari previsti per questa serie speciale, che si affianca a quella full electric. I prezzi sono per poche tasche, in linea con l’esclusività della proposta. A voi il video. Buona visione.