DS Automobiles: ecco come potrebbe apparire la futura ammiraglia del brand di Stellantis

DS Automobiles sta progettando una nuova berlina ammiraglia completamente elettrica ispirata all’iconica Citroen DS degli anni ’50. Il CEO Olivier Francois ha affermato che “la questa vettura dovrebbe essere grande, costosa e sorprendente”. La lussuosa ammiraglia utilizzerà le basi Stellantis ma potrebbe ottenere una sofisticata configurazione delle sospensioni. Il nuovo modello di punta, traendo ispirazione dall’iconica DS degli anni ’50, è pronto a svolgere un ruolo fondamentale nella reinvenzione del marchio mentre intraprende il suo viaggio incentrato sull’elettricità.

Ecco quale aspetto potrebbe avere la futura ammiraglia di DS Automobiles

“Ci sono alcune auto nella storia automobilistica che sono diventate iconiche perché estremamente aerodinamiche”, ha detto François ad Auto Express . “Il Regno Unito potrà anche avere la Jaguar E-Type, ma di sicuro i modelli DS Automobiles degli anni Sessanta e Settanta erano esattamente questo. Avevano questo look incredibilmente iconico, un design iconico che tutti riconoscevano, tutti amano e tutti ricordano”.

L’amministratore delegato di DS Automobiles ha aggiunto: “Se riusciamo a ricollegarci a questo DNA di design, possiamo avere l’auto elettrica dal design aerodinamico più bella e, soprattutto, più significativa in un mondo di nuovi marchi”. Poi ha fatto un ulteriore passo avanti, descrivendo il prossimo modello: “La nuova ammiraglia DS dovrebbe essere grande, costosa e sorprendente. Tutti saranno innamorati. Possiamo realizzare auto sensuali, sinuose, estremamente stimolanti, molto aerodinamiche e molto francesi: l’arte del viaggio. Presto ve lo mostrerò.”

Per quanto riguarda le basi del nuovo veicolo elettrico, DS Automobiles utilizzerà i migliori componenti delle piattaforme Stellantis per renderlo il più emozionante possibile. François ha affermato che la nuova ammiraglia DS sarà tra le prime ad adottare l’ultima batteria di Stellantis, promettendo oltre 700 km di autonomia. Questo probabilmente si riferisce alla batteria da 98 kWh recentemente introdotta nella Peugeot E-3008. Il numero uno della casa automobilistica francese ha accennato a una configurazione del telaio specifica del marchio. È arrivato al punto di fare riferimento alla natura regolabile in altezza delle sospensioni idrauliche presenti nella DS originale e nelle berline Citroen successive per descrivere cosa potrebbe accadere con questa futura auto.

DS Automobiles ha confermato ufficialmente che un nuovo modello completamente elettrico arriverà nel 2024, basato sull’architettura STLA Medium. Questo modello si potrebbe chiamare DS8, presenterà una silhouette crossover fastback, evidenziata da una linea del tetto aerodinamica e LED dallo stile aggressivo. Al momento non è chiaro se si tratti proprio della ammiraglia di cui ha parlato Olivier Francois o se quel modello possa arrivare in un secondo momento.

Quello che pare certo è che con questa auto la casa francese voglia puntare sempre di più ad uno stile retrò per le sue auto che in futuro potrebbero vedere questo stile espandersi a tutta la gamma. Nel frattempo il sito Carscoops ha immaginato come potrebbe essere questa futura auto sulla base di un teaser pubblicato dal brand premium di Stellantis nell’aprile 2023 che raffigurava un’interpretazione moderna dell’iconica Citroen DS volante del film “Fantomas Unleashed” del 1965.