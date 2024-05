Jeep registra ad aprile il miglior volume di vendite dell’anno in Brasile

Aprile in Brasile è il mese della Jeep. Oltre a celebrare il Jeep Day, il 4/4, il marchio ha portato diverse novità in questo mese molto significativo per il marchio, come la Nuova Compass e il Commander 2025, entrambi con la nuova versione Blackhawk, il motore Hurricane da 272 CV e altro ancora. Inoltre, ha anche annunciato una garanzia di 5 anni su tutta la sua gamma in Brasile. E per concludere il mese in bellezza, la casa americana ha venduto 9.447 unità, diventando così il mese con il miglior volume di vendite dell’anno.

Jeep ha venduto 9.447 unità in Brasile ad aprile registrando così il mese con il miglior volume di vendite dell’anno

Come se non bastasse, ancora una volta la Compass è stata leader assoluta tra i SUV medi, con oltre 3.930 unità vendute nel mese. Nei primi quattro mesi dell’anno, inoltre, il modello è salito anche al primo posto del podio tra i C-SUV, con oltre 15.566 immatricolazioni e il 31 per cento del segmento. E con l’arrivo della Nuova Bussola 2025, questa leadership dovrebbe consolidarsi ulteriormente nei prossimi mesi!

Buone performance nel mese anche per la Renegade, con 4.382 mila unità, per un totale di 14.784 da inizio anno. La Commander, che ha presentato importanti novità a fine aprile, ha totalizzato 1.103 vendite e 4.320 immatricolazioni nei primi quattro mesi dell’anno. L’arrivo del Nuovo Commander 2025 e tutte le sue novità dovrebbero garantire al modello una posizione di rilievo sul mercato anche nei prossimi mesi. Nei primi quattro mesi dell’anno Jeep ha superato la soglia delle 35mila unità vendute.

“Aprile è sempre un mese speciale per Jeep. E, nel 2024, non sarebbe diverso. Oltre a celebrare il Jeep Day, abbiamo anche annunciato grandi novità per muovere il mercato. Nella nuova linea Compass e Commander garantiamo più prestazioni, più sicurezza, nuove versioni e annunciamo anche una garanzia di 5 anni su tutta la nostra gamma nazionale. Tutto questo, per portare un’offerta ancora più completa e imbattibile. Nonostante siano rimasti in vendita solo per pochi giorni, abbiamo già riscontrato un’entusiasmante risposta da parte del pubblico riguardo ai nuovi modelli”, sottolinea Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.