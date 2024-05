Fiat, sbalorditiva impennata di veicoli rubati in Brasile

Le Fiat sono molto gettonate in Brasile, anche troppo. Secondo il sito web del Ufficio di Pubblica Sicurezza dello stato di San Paolo, un sondaggio condotto dalla società di recupero e localizzazione di veicoli detenuti illegalmente Ituran ha rivelato un aumento del 2% nei casi di furto d’auto o rapina nella capitale di San Paolo nei mesi di gennaio e febbraio.

Il dato potrebbe non spaventare, ma l’aumento del 2% rispetto a un dato assoluto già allarmante, ben 134 mila nel 2023, è quanto dire. Pensate che, dal 2014 (quindi dieci anni fa) c’è stato un boom di clienti per le società di localizzazione di veicoli rubati, quasi esattamente parallelo al boom del mercato dell’auto.

Cosa rappresenta San Paolo? Si tratta di uno stato del Brasile della parte sud-occidentale del paese tra l’oceano Atlantico e il fiume Paraná. È il più grande del Brasile per popolazione, dato che ha il 21,9% della popolazione brasiliana, ovvero circa 44 milioni di persone. È, in altre parole, l’agglomerato più importante e popoloso del Brasile, uno dei BRICS, per dare una collocazione geopolitica.

Per quanto riguarda i reati nella città e nell’area metropolitana, la ricerca ha mostrato una diminuzione dei furti d’auto o delle rapine nel primo bimestre, con una particolare attenzione ai modelli Fiat Uno (-27,3%) e Ford Ka (-26,3%). Invece, i modelli Fiat Strada e Argo hanno visto un aumento rispettivamente del 91,1% e del 42,4%. Il 2024 sembrerebbe davvero l’anno della casa automobilistica italiana.

La ricerca ha ottenuto i dati confrontando i casi registrati nei mesi di gennaio e febbraio del 2023 e del 2024. Tra le dieci auto più rubate o rapinate (comunque private di parti), i modelli Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa, Chevrolet Onix, Fiat Uno, Ford Ka e Volkswagen Fox hanno registrato un calo rispetto allo scorso anno.

Entrano in top ten Hyundai HB20, Fiat Palio, Fiat Argo e Fiat Strada che hanno registrato un aumento dei casi di furto. L’elenco completo vede, nel dettaglio: Volkswagen Gol: 488 rapine o furti (-10,3%); Chevrolet Corsa: 466 (-1,1%); Hyundai HB20: 459 (+6,7%); Chevrolet Onix: 433 (-13,6%); Fiat Uno: 384 (-27,3%); Fiat Palio: 372 (+5,4%); Ford Ka: 305 (-26,3%); Fiat Argo: 299 (+42,4%); Volkswagen Fox: 236 (-8,9%); Fiat Strada: 235 (+91,1%).