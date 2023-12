Nuova Jeep Compass 2025: il SUV made in Melfi stupirà

Nel 2025 farà finalmente il suo debutto la nuova Jeep Compass. Il modello attuale, creato nel 2006, ha avuto il suo vero successo con la versione nata quando ancora c’era il gruppo Fiat Chrysler Automobiles nel 2016. Il prodotto, costruito a Melfi per il mercato europeo, sta ottenendo ottimi risultati di vendita, grazie anche ad una gamma motorizzazioni molto varia. La vettura avrà una erede che sarà costruita sempre a Melfi a partire dal 2025 e che nascerà su piattaforma STLA Medium.

Ecco come potrebbe apparire nel 2025 la nuova Jeep Compass

La nuova Jeep Compass sarà solo elettrica e il suo stile potrebbe subire un cambiamento importante rispetto al modello attuale. Questo almeno secondo quanto trapelato fino ad ora dai soliti bene informati. A proposito del design della nuova vettura d Jeep qui vi mostriamo un render che ipotizza come potrebbe cambiare l’aspetto di questo veicolo con l’avvento di una nuova generazione. Sono degli screenshot tratti dal canale Youtube di Next-Gen Car.

L’auto della casa automobilistica americana di Stellantis avrà un nuovo design e più tecnologia sia all’esterno che all’interno. Rimarrà un suv di segmento C, con una lunghezza che potrebbe essere maggiore di 450 cm. Ci saranno sia versioni a trazione anteriore che integrale. Prevediamo versioni a batteria con potenze da poco oltre 200 CV a circa 350 Cv, con uno o due motori, con batterie da 73 a 100 kWh, con autonomia da 520 a 700 km circa. Al momento non è chiaro se la nuova Jeep Compass avrà anche versioni ibride. Molto dipenderà da come nel frattempo si saranno evolute le cose nel mondo dei motori. Secondo noi alla fine però Stellantis potrebbe optare per dare a questo modello solo versioni a zero emissioni.

Nuova Jeep Compass dunque sarà una delle cinque future auto che saranno prodotte a Melfi. Le altre saranno la DS 4 elettrica, un altro modello della casa francese, la nuova Opel Manta e la nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia della casa italiana.