BMW M5 2025: le prime foto teaser anticipano il suo design definitivo

Le prime immagini della nuova BMW M5 diffuse nelle ultime settimane, coperta da camuffature in alcune e sfocate in altre, hanno permesso ad alcuni creatori digitali di realizzare un render che mostra il probabile design definitivo della vettura. Nello specifico il render mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo frontale, meno “aggressivo” rispetto a quanto ci si aspettava.

Nuova BMW M5: ecco come potrebbe essere il nuovo modello

Oltre al nuovo frontale, il render presenta anche minigonne laterali più larghe, un diffusore più grande e uno spoiler che contribuisce ad accentuare il look sportivo della M5 2025. Il creatore digitale ha poi aggiunto cerchi di grandi dimensioni, finestrini oscurati e una carrozzeria bianca con dettagli in nero. Il bianco è stato utilizzato anche per i cerchi, mentre le pinze rosse aggiungono un tocco sportivo alla vettura.

La nuova BMW M5 avrà un motore V8 ibrido con una potenza di 738 cavalli e 1.000 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h dovrebbe avvenire in circa 3 secondi, simile alla precedente M5 CS. Proprio riguardo questo modello, dovrebbe fare il suo ritorno sul mercato e offrirà prestazioni ancora più “cattive”, grazie ad alcuni ritocchi speciali e sospensioni migliorate.

La nuova versione Touring della BMW M5 condividerà le stesse caratteristiche della berlina, ma avrà ovviamente più spazio interno e di carico, oltre che diverse migliorie al telaio. Con il nuovo modello cresce il numero di cavalli, così come il prezzo. Negli Stati Uniti il prezzo della nuova M5 dovrebbe essere superiore a 130.000 dollari, ovvero 20.000 dollari in più rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda l’Europa, la vettura dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 120.000 euro. Non ci resta che attendere conferme o smentite ufficiali, che potrebbero comunque arrivare in breve tempo.