Lancia Ypsilon HF 2025: la versione più cattiva potrebbe essere così

Lancia Ypsilon HF 2025 sarà la versione ad alte prestazioni del primo modello del nuovo corso di Lancia che ha debuttato lo scorso 14 febbraio e che adesso è ordinabile con la gamma al completo nel nostro paese. Di questa vettura sappiamo che debutterà il prossimo anno e che sarà la versione più sportiva e grintosa del modello entry level della futura gamma di Lancia che nei prossimi anni comprenderà altri due modelli e cioè l’ammiraglia nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta.

Lancia Ypsilon HF 2025: ecco come potrebbe apparire la versione da 240 cavalli

Lancia Ypsilon HF 2025 avrà un motore da 240 cavalli e la trazione integrale. Molto probabilmente sarà questa l’auto con cui la casa automobilistica italiana farà il suo ritorno nel mondo dei rally anche se per questo si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Lancia. A proposito di questa auto, che sarà elettrica al 100 per cento, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi, l’artista virtuale Larson Design (alias lars_o_saeltzer sui social media) ha dato vita alla sua visione del prossimo modello Lancia, cosa che non è così difficile da realizzare sulla base dei dettagli condivisi fino ad ora dalla stessa casa automobilistica italiana.

Lancia

Guardando con attenzione questo render di Lancia Ypsilon HF 2025 notiamo nella parte anteriore del veicolo, la presenza di una piccola griglia irregolare con il marchio “HF”. La livrea bicolore è stata leggermente modificata, con il nero che copre solo la punta del cofano e parte del paraurti anteriore, creando contrasto con la verniciatura. Per quanto riguarda il posteriore, non è visibile nel render, ma si può notare la presenza di uno spoiler più prominente rispetto alle ipotesi precedenti. Al momento non si conoscono i prezzi di questa auto ma quasi certamente sarà la versione più costosa dell’intera gamma di Ypsilon.