Nuova Fiat Panda: entro fine maggio le prime immagini senza veli?

Il conto alla rovescia verso la presentazione della nuova Fiat Panda è ormai partito. Il debutto ufficiale del modello è previsto per il prossimo 11 luglio 2024. Come vi dicevamo in precendenza ci sono grosse possibilità che le prime immagini senza veli possano trapelare molto prima della data ufficiale di debutto un po’ come avvenuto lo scorso anno sia con la nuova Fiat Topolino che con la nuova Fiat 600.

Presto sapremo come sarà esattamente la nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e nello stile sarà simile alla recente Citroen C3. SI tratterà insomma di un crossover lungo circa 4 metri dalle forme squadrate. Questa auto sia nella versione elettrica che in quelle con motore a combustione avrà prezzi molto interessanti. Si tratterà di un’auto essenziale e semplice che per certi versi ricorderà la prima generazione di Fiat Panda quella dei primi anni ’80.

Nuova Fiat Panda potrebbe essere mostrata nelle prime foto senza veli molto presto. Si vocifera che un primo “scoop” potrebbe arrivare addirittura già entro la fine di questo mese di maggio. Si tratterà delle classiche foto spia in cui la vettura sarà mostrata in strada senza quasi più alcun camuffamento come avvenuto anche di recente con la nuova Lancia Ypsilon e con Alfa Romeo Junior. A quel punto la vettura non avrà più segreti a parte i prezzi che saranno rivelati solo in fase di presentazione ma che come dicevamo poc’anzi saranno altamente competitivi.

Fiat e Citroen saranno i marchi di battaglia di Stellantis e ciò in particolare sarà valido per la nuova Fiat Panda e la famiglia di auto che ad essa seguirà nei prossimi anni a partire dalla nuova Fiat Multipla che debutterà nel corso del prossimo anno. Vedremo dunque se queste voci provenienti dai soliti bene informati sull’imminente rivelazione della vettura saranno confermate o meno.