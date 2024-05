Nuova Jeep Compass: ecco cosa sappiamo sulla futura generazione del SUV in arrivo nel 2026

Stellantis sta già lavorando allo sviluppo della nuova Jeep Compass. Internamente, il nuovo SUV di medie dimensioni si chiama Project J4U. Sarà costruito sulla base della piattaforma STLA Medium e per quanto riguarda l’Europa la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Il debutto della nuova Jeep Compass dovrebbe avvenire entro fine 2026: ecco cosa sappiamo sul SUV

La nuova Jeep Compass molto probabilmente per qualche tempo potrebbe essere venduta insieme all’attuale modello. È probabile che l’attuale generazione della Jeep Compass venga venduta in una versione monofinitura per colmare il “buco” che verrà lasciato con la fine della produzione della Renegade nei prossimi anni.

La nuova generazione della Jeep Compass che debutterà nel 2026 sarà più grande di quella attuale, con misure vicine a quelle della nuova Peugeot 3008. Il Suv crescerà in lunghezza, raggiungendo i 4,54 metri (13 cm più lungo), 1,89 m di larghezza (8 cm più grande) e 2,74 m di passo (11 cm più grande). L’altezza sarà inoltre maggiore degli 1,63 m dell’attuale Compass. I modelli costruiti utilizzando la piattaforma STLA Medium avranno un’altezza da terra superiore a 22 centimetri.

Originariamente la nuova Jeep Compass sarebbe dovuta essere solo elettrica ma a questo punto visto il rallentamento nella domanda per le auto elettriche non escludiamo che alla fine qualche versioni ibrida faccia la propria apparizione nella gamma della futura generazione.

Secondo le informazioni ufficiali di Stellantis, STLA Medium utilizza un’architettura elettrica a 400 volt, offrendo la migliore efficienza energetica, tempi di ricarica e connettività per un ecosistema di ricarica e servizi che migliora ad ogni viaggio. A seconda dell’applicazione, il consumo può essere inferiore a 14 kWh per 100 km, il migliore della categoria in termini di efficienza energetica. I proprietari potranno portare la batteria dal 20 per cento all’80 per cento di carica in 27 minuti, ad una velocità di 2,4 kWh al minuto. Maggiori dettagli su questo futuro modello di Jeep potrebbero trapelare già nel corso del prossimo anno.