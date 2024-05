La Fiat 600 Hybrid ora disponibile negli showroom italiani: primo porte aperte questo fine settimana

La nuova Fiat 600 Hybrid arriva negli showroom del costruttore torinese presenti in Italia, in accordo con un “Porte Aperte” in programma sabato 18 e domenica 19 maggio; un’occasione perfetta per poter provare la nuova B-SUV nella sua caratterizzazione ibrida. La nuova Fiat 600 Hybrid ha il compito di rilanciare il marchio nell’importante Segmento B, anche in quelle aree dove il processo di transizione verso l’elettrico procede più lentamente.

I vantaggi della tecnologia ibrida adottata su questa nuova Fiat 600 permettono di avere a disposizione una guida sempre fluida che permette anche la guida in elettrico a velocità inferiori ai 30 km/h, introducendo minori emissioni e un maggiore rispetto nei confronti dell’ambiente. Tutto ciò in abbinamento a valori di spinta più importanti nell’utilizzo quotidiano, in modo da soddisfare le differenti esigenze di ognuno.

Ne beneficia anche l’accelerazione che da 0 a 100 km/h permette di ottenere tempistiche nell’ordine dei 10,5 secondi con erogazione della coppia praticamente istantanea. Il powertrain è composto da un 1.2 a 3 cilindri endotermico da 100 cavalli con batteria agli ioni di litio da 48 Volt con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, questo comprende un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità centrale di trasmissione che migliorano l’ottimizzazione in termini di ingombri.

In virtù di una lunghezza di 417 centimetri, la nuova Fiat 600 Hybrid garantisce un’abitabilità comunque in linea con i valori tipici della sua categoria di riferimento così come in relazione a quanto proposto dalla precedente 500X anche in accordo con una capacità del bagagliaio di 385 litri. La Nuova Fiat 600 è la prima compatta a offrire la cromoterapia, grazie alla quale si possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono ovvero un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili con le impostazioni corrispondenti al colore dell’auto, per un ambiente cromatico mai visto prima.

La Fiat 600 Hybrid porta i vantaggi dell’ibrido sul B-SUV del costruttore torinese

L’unità ibrida che equipaggia la nuova Fiat 600 Hybrid rappresenta la massima espressione della tecnologia a disposizione oggi in casa Stellantis, un powertrain utile per assicurare comfort e prestazioni interessanti. Grazie a questa tecnologia si ha a disposizione sempre un’esperienza di guida fluida che permette di vivere anche l’esperienza della mobilità elettrica fino ai 30 km/h di velocità massima, sia in città che sulle strade urbane ed extraurbane così come in autostrada quando si rilascia il pedale dell’acceleratore in discesa.

Il propulsore della Fiat 600 Hybrid, grazie al supporto dell’unità elettrica BSG, si accende in modalità silenziosa e permette una transizione fluida tra il motore endotermico e l’unità elettrica. Grazie alla sinergia fra il motore a 3 cilindri da 1.2 litri, capace di 100 cavalli di potenza, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un nuovo cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti con motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità centrale di trasmissione si hanno a disposizione ottimi valori prestazionali.

I valori prestazionali “extra” migliorano l’elasticità ai bassi regimi così come in fase di partenza garantendo sempre partenze silenziose e una risposta pronta in ogni condizione, sulla base di transizioni impercettibili e veloci. Non manca la disponibilità un vero e proprio recupero dell’energia in fase di rallentamento, mentre in condizioni di guida normale il motore è progettato per ottimizzare i consumi e ridurre il più possibile le emissioni anche grazie al Ciclo Miller. Come accennato, lo 0-100 km/h si compie in 10,5 secondi.

Sono due gli allestimenti disponibili

Sono due gli allestimenti messi a disposizione dal costruttore per la nuova Fiat 600 Hybrid. La variante entry level presenta sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e una fascia del cruscotto realizzata in bio-plastica nera opaca.

La Fiat 600 Hybrid La Prima introduce invece un trattamento stilistico maggiormente votato allo stile, alla tecnologia e al comfort garantendo un’esperienza di guida sempre coinvolgente. Non mancano diverse funzionalità di sicurezza e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, in accordo con tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana in tema di guida assistita di Livello 2.

Sulla nuova Fiat 600 Hybrid vengono anche proposti due pacchetti di servizi connessi: il Connect One e Connect PLUS. Il primo pacchetto viene già incluso all’acquisto, offrendo i servizi di assistenza e la chiamata di emergenza oltre che informazioni relative allo stato di salute dell’auto. Il pacchetto Connect PLUS comprende invece i servizi di navigazione, le funzionalità per la gestione da remoto del veicolo tramite l’app Fiat e il monitoraggio dello stile di guida e di altri parametri. Sulla nuova Fiat 600 Hybrid non manca il nuovo Trip Report, che permette di analizzare le abitudini di guida e migliorare l’impatto sui consumi valutando l’impatto ambientale e quello del proprio stile di guida sulla salute del veicolo.

Mediante il finanziamento proposto da Stellantis Financial Services, la nuova 600 Hybrid si può avere in tutta Italia a partire da 99 euro al mese in caso di permuta di un veicolo usato. In questo modo sarà possibile beneficiare di un leasing con un tasso vantaggioso a partire dal 3,99% potendo riscattare o tenere, a fine contratto, la vettura. Non manca poi la disponibilità di abbinare prodotti assicurativi e servizi flessibili come RCA, furto e incendio e altri. Il finanziamento prevede un anticipo di 6.257 euro, una rata finale di 16.579,25 euro e 35 rate appunto da 99 euro al mese.