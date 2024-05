Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario entrano nella flotta della polizia di Dubai

La Polizia di Dubai, famosa per la sua impressionante flotta di auto sportive e di lusso, ha appena aggiunto due nuovi gioielli italiani al suo arsenale: le ultime generazioni dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e della Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario. Questi veicoli, presentati di recente, sono dotati di nuove luci che conferiscono loro un aspetto ancora più aggressivo.

La polizia di Dubai aggiunge alla sua flotta anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

A margine dell‘Arabian Travel Market 2024, la Polizia di Dubai ha accolto nella sua flotta di pattuglie di lusso l’edizione del centenario dei veicoli “Stelvio Quadrifoglio” e “Giulia Quadrifoglio” dell’Alfa Romeo by Gargash Group. Questa mossa strategica mira a migliorare l’efficienza operativa della Polizia di Dubai e ad aumentare la presenza del pubblico nei luoghi e nei pressi dei monumenti turistici, rafforzando ulteriormente i loro sforzi nel mantenere la sicurezza e fornire un senso di sicurezza ai visitatori.

Alla presentazione ufficiale hanno partecipato Khalfan Obaid Al Jallaf, direttore del dipartimento di polizia turistica, Morgan Sunderland, direttore generale di Gargash Motors and General Trading, Atul Naran, direttore generale delle vendite di Gargash Motors, Salah Ahmed, Senior Responsabile delle vendite aziendali, Thomas Odier, amministratore delegato dei marchi europei presso Stellantis Middle East, e Floris Dekkers, direttore generale delle vendite.

Saeed Abdullah Al Qamzi, vicedirettore del Dipartimento generale delle indagini penali per gli affari amministrativi e di controllo, ha elogiato la partnership tra la polizia di Dubai e il Gargash Group, sottolineando la loro stretta e propositiva collaborazione nel portare avanti gli obiettivi strategici del governo di migliorare la qualità delle vita e benessere a Dubai per cittadini, residenti e visitatori.

Le Alfa Romeo Quadrifoglio non sono solo gioielli estetici, sono anche macchine da guerra su ruote. Sotto il cofano è presente un motore V6 biturbo da 2,9 litri che sviluppa una potenza impressionante di 520 cavalli. Questa potenza consente ad Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Queste prestazioni rendono le Alfa Romeo Quadrifoglio veicoli perfetti per la polizia di Dubai, che a volte deve competere con i sospettati a bordo di supercar. Grazie alla loro velocità massima e all’eccezionale maneggevolezza, Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono alleate fondamentali per mantenere l’ordine e la sicurezza in questa città dove la passione per le auto di lusso è onnipresente.

Thomas Odier, Amministratore Delegato dei Marchi Europei di Stellantis Middle East, ha dichiarato: “Alfa Romeo è in prima linea nel guidare la trasformazione verso il futuro della mobilità, mettendo in mostra lusso e prestazioni eccezionali in ogni suo design. Abbiamo elogiato la Polizia di Dubai per aver aggiunto alla loro flotta Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio edizione centenario. Queste edizioni sportive incarnano la ricca eredità del marchio e le prestazioni eccezionali, aggiungendo un tocco di eleganza alla prestigiosa gamma di pattuglie di lusso della Polizia di Dubai.”

L’aggiunta dell’Alfa Romeo Giulia e dello Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario alla flotta della Polizia di Dubai non rappresenta una novità assoluta. La Polizia di Dubai è già nota per aver inserito nella propria flotta diverse auto sportive italiane. Tra queste troviamo la Lamborghini Aventador, la Lamborghini Urus, la Maserati Granturismo e la Ferrari FF, vetture che non passano mai inosservate e che vengono utilizzate tanto per interventi rapidi quanto per operazioni di pubbliche relazioni.

Questi veicoli consentono alla polizia di Dubai di dotarsi di mezzi efficaci per intervenire rapidamente in caso di necessità, trasmettendo al contempo un’immagine prestigiosa. L’Alfa Romeo Quadrifoglio rafforza così questa imponente flotta.