Stellantis annuncia importanti cambiamenti per la direzione di Ram e Dodge

In Stellantis sono state da poco annunciate delle importanti modifiche al livello organizzativo, cambiamenti che entreranno in vigore dal 1 giugno 2024. Su tutti, Christine Feuell è stata nominata nuova CEO del marchio Ram, aggiungendo questa responsabilità al suo attuale ruolo di CEO del marchio Chrysler.

Feuell è stata in passato protagonista di illuminanti interviste che sottolineavano l’importanza di una leadership simile di una donna nel settore automobilistico. La sua “promozione” che aggiunge a Chrysler anche una grande poltrona in Ram non può che essere vista di buon occhio nell’ottica dell’uguaglianza di genere in ruoli di leadership imprenditoriale.

Feuell sostituirà Timothy Kuniskis, che ha deciso di ritirarsi dopo quasi 32 anni con l’azienda. Christine continuerà a guidare la trasformazione elettrica del marchio Chrysler e assumerà dunque la leadership del marchio Ram. Interessante sarà osservare le scelte di Stellantis, anche delicate, in ambito marketing, per le donne americane.

Già in diverse occasioni la CEO (adesso) di Ram e Chrysler aveva sottolineato l’importanza di comprendere le donne come consumatrici esperte che danno priorità a caratteristiche uniche e ricercate in ogni mezzo di trasporto, dai sedili regolabili ai pedali, dallo sterzo all’illuminazione dentro e fuori dal veicolo. Feuell ha sempre insitito sulla necessità di introdurre il punto di vista delle donne nei contenuti di marketing, e l’esperienza complessiva del cliente non può cambiare se tali scelte non vengono guidate a partire dai vertici aziendali.

L’altra novità in casa Stellantis è l’arrivo di Matt McAlear, nominato CEO del marchio Dodge, succedendo sempre a Timothy Kuniskis. Matt entrerà a far parte del Top Executive Team. Nel suo precedente ruolo, ha guidato le operazioni di vendita di Dodge. Inoltre, possiede una vasta esperienza nel settore automobilistico, nonché nei settori medico e digitale.

A seguito della nomina di McAlear, Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha dichiarato: “Voglio ringraziare sinceramente Tim per la sua passione, il suo impegno e il suo contributo a Stellantis, oltre che per aver definito la visione dei futuri marchi elettrificati Ram e Dodge. Gli auguro il meglio per la sua pensione”. Ha proseguito: “Sono fiducioso che Chris continuerà il lavoro di Tim alla guida del marchio iconico Ram. Matt apporterà una nuova prospettiva, continuando a valorizzare la tradizione del nostro iconico marchio Dodge e guidando il marchio verso un futuro sostenibile”.