Tesla Cybertruck vs Porsche 911: il video promo del pickup elettrico era truccato?

Sin dalla sua presentazione nel 2019, il Tesla Cybertruck ha fatto molto discutere. Tra i tanti episodi c’è sicuramente il famoso video del Cybertruck che sfida una Porsche 911, mentre traina un’altra Porsche. Il pickup elettrico nel video finisce per vincere la “combattuta” gara, ma siamo certi sia andata veramente così? Il dubbio è venuto anche a MotorTrend, che sul loro canale YouTube hanno ricreato la famosa gara tra i due veicoli.

Tesla Cybertruck: la famosa gara contro la Porsche 911 era soltanto una trovata di marketing?

Molti sospettavano che il video che vedeva il Cybertruck sfidare la Porsche 911 fosse in qualche modo “truccato”. Inoltre, nel filmato pubblicato dall’azienda americana si può notare che la gara non si è svolta sul classico quarto di miglio, ma un ottavo.

Tuttavia, MotorTrend ha deciso di riproporre questa sfida mostrando realmente come sarebbe andata a finire. Da una parte quindi c’è il Cyberbeast da 845 cavalli con al traino una Porsche 911, mentre dall’altra c’è una 911 T con cambio manuale. Come ci si poteva aspettare, il Cybertruck non ha avuto la meglio sulla sfidante, con un tempo di 12,7 secondi contro i 12,5 della Porsche. Nei tentativi successivi, la Porsche è riuscita a migliorare il suo tempo di 0,3 secondi, mentre il pickup statunitense solo di 0,02.

MotorTrend, per rendere la sfida il più simile possibile a quella del famoso filmato di Tesla, ha pesato sia i due piloti che i loro caschi, così come tutti i veicoli coinvolti nella gara, compreso il rimorchio. Molti avevano storto un po’ il naso al video della sfida che vedeva vincere il Cybertruck nei confronti della 911. In poche parole, si trattava di una campagna marketing bella e buona, considerando che ad oggi il video in questione ha raccolto ben 3,3 milioni di visualizzazioni in soli 5 mesi dalla pubblicazione.