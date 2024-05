Jeep, stavolta è davvero addio: fine della produzione del Wrangler più potente di sempre

Avevamo già assistito all’annuncio “Final Edition” a marzo di quest’anno. Ma adesso è proprio vero: è il momento di un importante addio in casa Jeep. Con un bellissimo e allo stesso tempo tenero messaggio, “Farewell to the Grrr-Eight One”, (letteralmente ultimo saluto alla V8 ruggente) Jeep è giunta alla fine della produzione del Wrangler Rubicon 392 e del suo motore V8.

Forse per molti appassionati, specie europei, non è un evento così commovente. Ma per gli amanti dei fuoristrada e dei mezzi duri e puri, è un ultimo saluto emozionante.

Introdotto nel novembre 2020, il Wrangler Rubicon 392 è stato definito come “il Wrangler più veloce e potente mai realizzato” dal marchio dell’Ohio. Dotato di un motore V8 da 6,4 litri, la potenza del Wrangler Rubicon 392 è arrivata a numeri impressionanti. La versione di cui parliamo è stata portata fino a 470 CV a 6.000 giri/min, rispetto ai 285 CV della versione precedente.

Questo modello, caratterizzato dai 392 pollici cubi del motore (appunto la cifra indicata nella denominazione del modello Jeep), ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del celebre veicolo fuoristrada americano, accanto a un’altra leggenda delle avventure tra fango e sterrati, il Land Rover Defender.

Dopo quattro anni sul mercato, la produzione del Wrangler Rubicon 392 giungerà al termine alla fine del ciclo commerciale di questo 2024. Per onorare questo modello iconico, Jeep e Stellantis produrranno stanno vendendo e consegnando 3.700 unità “Limited Edition”. Si tratta dei Wrangler Rubicon 392 Final Edition di cui abbiamo accennato. Anche se si tratta di una dolce conclusione, Jeep assicura che il motore e le modifiche apportate alla variante di serie rimarranno sane e salve. La Wrangler 392 Final Edition, infatti, sarà una celebrazione dell’eccezionale performance di questo veicolo.

Dopo questa uscita di scena nel corso del 2024, saranno Wrangler Rubicon e Rubicon X con motori V6 da 3,6 litri le opzioni più potenti e veloci nella gamma. Allora, non resta che dire goodbye.