Citroën C3: annunciato un nuovo pacchetto

Oltre ad essere una vettura pluripremiata, la Nuova Citroën C3 è riconosciuta in Brasile per la sua accessibilità, che è stata appena ampliata con il nuovo pacchetto Live Plus. In esclusiva per la versione Live, aggiunge ancora più articoli pensati per aumentare il comfort al prezzo altamente competitivo di R$ 1.000.

In Brasile la gamma di Citroën C3 si arricchisce con il nuovo pacchetto Live Plus

Con un’attenzione totale all’accessibilità, la Citroën C3 con pacchetto Live Plus ha un prezzo suggerito di R$ 73.990 e include tutti gli articoli essenziali sul mercato, come sterzo elettrico, aria condizionata, controllo di stabilità e trazione con assistente alla partenza in salita, finestrini anteriori e serrature elettriche, aria condizionata e luci di marcia diurna (DRL), e aggiunge lavacristallo e tergilunotto, sbrinatore elettrico e sistema audio Mopar con connessione Bluetooth e ingresso USB.

Questa versione adotta l’efficiente motore 1.0 Firefly fino a 75 CV, con cambio manuale a cinque marce. Grazie alla leggerezza della piattaforma della variante CMP, questo pacchetto permette alla Nuova C3 Live Plus di percorrere più di 14 chilometri con un solo litro di benzina, con un conseguente notevole risparmio per il suo proprietario.

Conosciuto soprattutto per l’ottima abitabilità interna, il modello della casa francese dispone di ampi angoli di entrata e di uscita, 18 cm di altezza da terra e il bagagliaio più capiente della sua categoria, con 315 litri (standard VDA). La Nuova C3 Live Plus arriva due mesi dopo il lancio della versione Live Pack, che si distingue per il motore 1.6 16V e il cambio automatico a sei marce.

Dunque per la la Nuova Citroën C3 in Brasile un’altra novità interessante che sicuramente finirà per fornire un grosso contributo alla crescita delle vendite di questa auto che già in quel mercato registra dati molto incoraggianti. Ricordiamo infine che questa vettura non ha nulla a che vedere con la recente C3 europea che invece sarà molto vicina nello stile alla nuova Fiat Panda.