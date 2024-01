Nuova Fiat Panda: sarà un successo come la versione fatta a Pomigliano?

Il 2024 è l’anno di debutto della nuova Fiat Panda. La vettura subirà una profonda trasformazione con la nuova generazione tanto che in molti ritengono che ci troveremo davanti ad un’auto del tutto nuova piuttosto che ad una nuova generazione. La vettura sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma Smart Car di Stellantis. La vettura si trasformerà in un crossover dalle forme squadrate lungo circa 4 metri che ricorderà come design un po’ la Fiat Centoventi, concept car svelata nel 2019 da Fiat e un po’ la recente Citroen e-C3.

Nuova Fiat Panda: riuscirà a conquistare i cuori dei clienti e raggiungere la stessa popolarità dell’attuale versione?

La nuova Fiat Panda avrà versioni ibride ma anche elettriche al 100 per cento. Queste ultime utilizzeranno batterie LFP e dovrebbero avere un prezzo assai ragionevole tanto che si parla di prime auto elettriche low cost. Si dice che l’eletrica da 320 km di autonomia potrebbe costare meno di 21 mila euro e che forse più avanti arriverà sul mercato anche un’altra versione da 200 km di autonomia ancora più economica. Per quanto riguarda invece la versione entry level sarà ibrida e ocsterà meno di 14 mila euro.

Quello che in tanti si domandano è se la nuova Fiat Panda sarà un successo di mercato come l’attuale generazione che continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano almeno sino alla fine del 2026. Questa auto nonostante sia presente sul mercato da molti anni rimane sempre l’auto più venduta in Italia e continua ad essere molto apprezzata da tanti. Non sarà facile per il nuovo modello ottenere la stessa popolarità anche se Fiat ha intenzione di rendere questa auto un vero e proprio veicolo globale che sarà venduto anche in Sud America e in Nord Africa. La vettura sarà svelataforse il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. Già prima comunque è molto probabile che appariranno le prime immagini senza veli come avvenuto di recente con Alfa Romeo Milano e nuova Lancia Ypsilon e come avvenne lo scorso anno con le nuove Fiat 600 e Fiat Topolino.