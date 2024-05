Citroën Ami si veste di un nuovo colore e propone nuove versioni per i suoi primi 4 anni

A quattro anni dalla sua introduzione sul mercato, Citroën Ami si trasforma e adotta una nuova livrea “Night Sepia”, un marrone scuro grezzo che le conferisce più consistenza e forza, senza perdere il suo carattere singolare. Da aprile 2020, sono state vendute quasi 50.000 Ami in 14 mercati. È un vero e proprio fenomeno sociale che ha cambiato il panorama della mobilità urbana e periurbana. Citroën Ami è da sempre la prima ad aver dato una risposta alle sfide della micromobilità e della transizione energetica attraverso un veicolo elettrico conveniente e innovativo, fruibile in sicurezza in 14 paesi, dai 14 anni, senza patente, con due posti, sicuro e confortevole.

Commercializzata nell’aprile 2020, Citroën Ami ha superato il traguardo di 50.000 clienti in 14 paesi e festeggia con nuovo colore e versioni

Per l’occasione, la sua gamma si evolve. Citroën Ami conserva il meglio delle versioni Tonic e Pop per crearne una nuova, la Peps, che mette in risalto uno stile accattivante fatto di contrasti, tocchi di colore e grafiche oltre ad accessori intelligenti per migliorare la vita di tutti i giorni. Inoltre, sempre ascoltando i propri clienti, Citroën sta aggiornando la sua versione Cargo a vantaggio di un modulo chiamato My Cargo Kit, offerto come accessorio, che offre una maggiore versatilità di utilizzo per Ami. Non è più necessario sacrificare il sedile del passeggero. Il cliente può scegliere tra il trasporto di un passeggero o l’implementazione di questo modulo che offre un volume di carico pratico e facile da installare.

In occasione del suo quarto anniversario, l’Ami si veste di un nuovo colore di carrozzeria che sostituisce l’originale blu e che verrà applicato a tutta la gamma. Tinta in massa, la nuova tonalità intitolata Night Sepia è un marrone scuro che dona ad Ami presenza e una personalità completamente diversa. Questa tonalità più scura, a metà strada tra il marrone e il grigio, fornisce maggiore profondità e qualità ad Ami, suonando registri caldi e naturali. È un colore versatile, che si sposa perfettamente con le diverse animazioni cromatiche e adesivi che Ami può offrire.

Citroën evolve la sua gamma presentando la versione My Ami Peps, una versione di fascia alta che riunisce il meglio delle versioni Pop e Tonic. Questa versione completa la versione entry-level Ami Ami e le versioni My Ami Orange, Grey o Blue di fascia media.

All’esterno, My Ami Peps è una versione dinamica di Ami, pronta a destreggiarsi nel traffico giocando beffardamente sul look di una piccola auto sportiva. Adotta anche elementi dell’avventuriero urbano. La versione Peps propone un frontale molto espressivo con una fascia grafica nera sotto il parabrezza animata da adesivi orizzontali giallo acido oltre alle cornici dei fari nere.

Questi elementi decorativi altamente contrastanti si basano su colori vivaci come il rosso infrarosso molto energico e un giallo molto vibrante. Mettono in risalto forme geometriche distintive che ricordano il mondo dei videogiochi. Il numero 2 è un riferimento al numero presente sulle auto da corsa. A livello del pannello laterale, il cerchio, lavorato a metà, uno pieno e l’altro filigranato, rafforza lo stile grafico e riprende le forme rotonde dell’auto così come i fari rotondi.

All’interno di My Ami Peps l’utente troverà tutta la dotazione di serie che semplifica la vita di tutti i giorni con accessori funzionali come la clip per smartphone, le reti porta con striscione arancione, la rete divisoria centrale di sicurezza, il gancio porta borse giallo, i tre portaoggetti arancioni bidoni. L’interno è ravvivato anche dalle due cinghie di apertura e dalle cuciture sui tappetini arancioni. Per l’infotainment offre l’interfaccia “My Ami Play” che trasforma il tuo smartphone in un cruscotto con accesso rapido alla navigazione, alla musica, alla radio o alle telefonate.

Ispirandosi ai professionisti e al loro modo di lavorare, Citroën ha deciso di aggiornare la sua versione My Ami Cargo per beneficiare di un kit modulare disponibile post-vendita. Permettendo di preservare il 2° posto nella cabina Ami, questo nuovo accessorio consente una facile conversione tra spazio di carico ottimizzato e possibilità di ospitare un passeggero, offrendo così una flessibilità senza eguali. Questa nuova funzionalità riflette il nostro desiderio di offrire soluzioni adattabili, in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze di mobilità e utilizzo dei professionisti.

Questo kit si distribuisce molto facilmente in pochi movimenti. Una prima parte composta da 2 alette si apre verticalmente per separare la zona conducente da quella passeggero ed evitare così il ribaltamento del pacco verso il lato conducente. Una seconda parte composta da 4 alette si apre sul sedile del passeggero, dallo schienale fino al vano piedi, per fornire una pratica superficie di carico a protezione del sedile. Infine è disponibile una rete oscurante.