DS Automobiles guadagna terreno nel mercato premium spagnolo

Aprile è stato un mese positivo per DS Automobiles, che ha registrato una crescita del 56 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, in un mercato il cui progresso è stato del 23 per cento, meno della metà di quello della casa francese. Il marchio di Stellantis ha registrato 511 immatricolazioni e ha ottenuto ad aprile una quota di mercato del 3,1 per cento. Nel cumulato dei primi 4 mesi dell’anno, il marchio raggiunge 1.672 immatricolazioni, l’11 per cento in più rispetto all’anno fiscale 2023. Con questi dati, la “maison” automobilistica francese si consolida in ottava posizione nella classifica, con una quota di 2,7 per cento finora quest’anno.

Nei primi quattro mesi dell’anno DS Automobiles è cresciuta dell’11% nel mercato premium spagnolo

Per quanto riguarda le versioni E-TENSE, che raggruppano le motorizzazioni ibride plug-in e 100 per cento elettriche del marchio, le loro immatricolazioni rappresentano il 23,7 per cento delle vendite del marchio in Spagna nel primo terzo del 2024. Una su quattro DS vendute in quel paese gode dei vantaggi dell’Etichetta Zero della Direzione Generale del Traffico. Nel mese di aprile sono state immatricolate 96 unità delle versioni E-TENSE.

Per modello, il SUV DS 7 Premium, con 997 unità immatricolate quest’anno, è il modello più venduto del marchio nel nostro Paese, seguito dalla berlina DS 4, con 374, e dalla compatta urbana DS 3 con 202.

Nelle prossime settimane arriverà sul DS Store una delle versioni più attese di questo modello: la DS 3 HYBRID, che rafforza la strategia di elettrificazione del marchio con un’alternativa che assicura comfort e versatilità con una batteria che si ricarica in frenata e decelerazione, che apre la possibilità di effettuare più del 50 per cento degli spostamenti urbani senza emissioni. Offre minori emissioni di CO 2 e una riduzione dei consumi di carburante fino a quasi il 20% (omologazione WLTP) rispetto al motore PureTech 130 Automatic.

“Attualmente, il segmento premium è uno dei più dinamici del mercato automobilistico spagnolo e DS Automobiles sfrutta appieno questi venti favorevoli. Ad aprile, il marchio ha visto le sue vendite aumentare del 56 per cento in un mercato cresciuto del 23 per cento. Le nostre proposte più innovative stanno riscontrando il consenso del pubblico, come dimostrano l’aumento del 53 per cento delle vendite della DS 7 nel mese o il buon andamento del nostro ultimo lancio, la DS 3, che migliorerà ancora di più le sue cifre con il arrivo della tecnologia HYBRID, che offrirà tutto il comfort e la sostenibilità della gamma E-TENSE con i vantaggi dell’etichetta “ECO” senza doversi preoccupare di ricaricare il veicolo ”, afferma Olivier Quilichini , direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo.