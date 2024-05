Citroën Italia al Giro-E con la ë-C4 elettrica

Anche quest’anno Citroën Italia “pedala” al Giro-E, una e-bike experience che si affianca al Giro d’Italia di ciclismo. La manifestazione, di natura amatoriale, si svolge negli stessi giorni e sulle stesse strade del celebre evento sportivo a due ruote, con un chilometraggio inferiore. Qui non si assegna la maglia rosa, ma le emozioni non mancano per i protagonisti.

Citroën è presente nella varie tappe, per evidenziare la sua sensibilità verso la mobilità sostenibile, efficacemente espressa dal ciclismo. Sulle e-bike, i mezzi a due ruote più ecologici incontrano il mondo dell’elettrificazione, creando una connessione ideale con le auto “alla spina”.

La presenza di Citroën Italia al Giro-E 2024 si lega alla partnership col team “FLY Citroën“, che porta sulle strade del Giro d’Italia i suoi uomini con biciclette a pedalata assistita “elettrificata”, nel quadro di un’azione di supporto alla transizione green. Come ammiraglia di questa squadra è stata scelta la ë-C4 Elettrica, che ne accompagna l’azione lungo il percorso del Giro-E.

Citroën ë-C4 come ammiraglia del team FLY

Questa vettura elettrica del “double chevron”, con batteria da 54 kWh, è in grado di sviluppare una potenza massima di 115 kW (156 CV). L’autonomia può spingersi fino a 420 km nel ciclo combinato WLTP. Quanto basta per affrontare con serenità le diverse tappe dell’evento al quale sta prendendo parte. I tempi di rifornimento energetico sono ottimizzati, grazie alla ricarica rapida da 100 kW.

Sul piano del comfort, siamo ai soliti (alti) livelli del marchio francese. La guida è rilassante, fluida e piacevole, ma anche scattante e reattiva. Con questo modello, Citroën punta a mettersi in luce fra le berline del segmento C. I risultati commerciali, fino ad oggi, sono stati in linea con le aspettative aziendali. Sul mercato italiano, nel mese di aprile, le ë-C4 ed ë-C4 X si sono insediate al vertice della loro categoria, con riferimento al bacino dei privati. I numeri sono in crescita rispetto allo scorso anno.