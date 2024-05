DS Automobiles: Nico Pino si unisce a DS Performance

Nell’ambito del programma Stellantis Motorsport volto ad aiutare i giovani piloti a prepararsi per le principali categorie del motorsport, Nico Pino si unisce ai team della divisione competizioni di DS Automobiles. Con due doppi titoli nel Campionato del Mondo FIA di Formula E da quando è entrato nella disciplina nel 2015, DS Performance è particolarmente lieta di partecipare allo “Young Driver Program” di Stellantis Motorsport e di contribuire alla formazione di uno sportivo di punta.

Nico Pino si unisce alla divisione corse di DS Automobiles

A soli 19 anni, il giovane cileno gareggia attualmente nel FIA World Endurance Championship, nella categoria Gran Turismo, oltre che nei campionati ELMS e IMSA. Particolarmente talentuoso e determinato, Pino si è messo in luce nell’ultima edizione della 24 Ore di Daytona, dopo che un anno fa, nella 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans, aveva ottenuto un magnifico terzo posto nella sua categoria (LMP2).

Il programma preparato da DS Performance per Nico Pino si basa principalmente su otto giorni di test con la monoposto DS E-Tense FE21 (Formula E “Gen2”), che è stata guidata nelle stagioni 2021 e 2022 da Jean-Éric Vergne ( Campione nel 2018 e 2019) e da António Félix da Costa (Campione nel 2020).

Dopo una prima serie di prove al volante della “Gen2” e lo svolgimento di specifici test al simulatore, Nico Pino completerà la sua formazione su una DS E-Tense FE23 (“Gen3”), la monoposto su cui Jean- Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, piloti del team DS Penske, discutono della stagione 10 della Formula E. I test del giovane cileno con DS Performance proseguiranno fino a novembre 2024, sotto la supervisione di ingegneri e meccanici con una vasta esperienza nel campo della tecnologia elettrica.

Nico Pino ha dichiarato: “Per me è un vero onore entrare a far parte dei team DS Performance. Fin dalla sua creazione, la divisione competizioni di DS Automobiles è stata protagonista nello sport automobilistico, con vittorie e titoli che hanno segnato la storia della Formula E. Questi test permettono – Imparerò e svilupperò le mie capacità nelle migliori condizioni possibili. È il luogo ideale per progredire.”

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “Siamo molto soddisfatti di questo programma per due motivi. In primo luogo, perché mira ad aiutare, supportare e formare un giovane pilota nelle principali categorie del motorsport; in secondo luogo, perché mette in luce, ancora una volta, la straordinaria versatilità dell’attività Motorsport di Stellantis. Per Nico si tratta di un’esperienza di guida a 360 gradi, in cui DS Performance gioca un ruolo molto importante. Grazie a tutti questi test, potrà sviluppare le sue capacità in Formula E con i migliori successi delle sue monoposto generazione, facendolo con il supporto dei nostri talentuosi ingegneri e meccanici, fino al test finale con la “Gen3″ Guidare una monoposto di Formula E è così unico e così impegnativo che questa esperienza di apprendimento sarà sicuramente il modo migliore per farlo diventare un pilota di punta.”