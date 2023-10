Alfa Romeo: dal 2024 inizia una nuova era, ecco le auto della svolta

Alfa Romeo nei prossimi anni rivolterà la sua gamma come un calzino con tante new entry. Dal 2024 dunque possiamo dire con certezza che per la casa automobilistica del Biscione inizierà una nuova era con l’obiettivo di diventare un brand premium globale nel giro di qualche anno aumentando e non di poco le sue immatricolazioni fino a superare il precedente record di vendite del 1990 e raggiungengo nuovi picchi mai visti prima d’ora. E’ stato confermato che arriverà una nuova auto ogni anno a partire dal 2024 e fino al 2030.

Ecco le auto della svolta per Alfa Romeo che vedremo nei prossimi anni

Alfa Romeo B-SUV: il primo modello ad arrivare nel 2024 sarà il nuovo SUV compatto che non ha ancora un nome ma che sarà la nuova entry level della casa automobilistica milanese con una lunghezza intorno ai 4,2 metri e un prezzo di partenza che potrebbe essere di poco inferiore ai 30 mila euro. Questa auto che avrà uno stile da SUV sui generis e che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Fiat 600 su piattaforma CMP. Questa auto sarà anche la prima del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica. Il suo debutto è previsto intorno alla metà del prossimo anno.

Nuova Alfa Romeo Giulia: la seconda novità ad arrivare nella gamma del brand premium di Stellantis sarà la seconda generazione della berlina di segmento D. Il suo debutto è previsto nel 2025. Di questa auto sappiamo che sarà prodotta ancora in Italia, molto probabilmente sempre a Cassino. Sappiamo anche che sarà la prima auto della casa milanese ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica comn vari livelli di potenza e di autonomia. Si andrà dai circa 350 cavalli della entry level fino ai 1.000 cavalli della top di gamma. L’autonomia dovrebbe arrivare fino a 800 km con tempi di ricarica ridottissimi. Il design di questa auto sarà modificato rispetto al modello attuale. La vettura sarà resa ancora più sportiva e aerodinamica nello stile.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: Nel 2026 sarà la volta della seconda generazione del celebre SUV di segmento D. Anche questa auto sarà solo elettrica e molto probabilmente sarà prodotta a Cassino. La piattaforma utilizzata come per Giulia sarà la STLA Large. Per quanto riguarda le sue dimensioni potrebbe essere leggermente più grande rispetto al modello attuale. Il suo design sarà reso ancora più sportivo e aerodinamico. La gamma di motori super giù dovrebbe ricalcare quella della nuova Giulia. Questo modello avrà un ruolo importante per il raggiungimento dell’obiettivo di diventare un brand premium globale.

Alfa Romeo E-SUV: Da pochi giorni è stato confermato che nella gamma del Biscione in futuro ci sarà spazio anche per un grande SUV che si collocherà al di sopra di Stelvio nella gamma della casa milanese. Questo modello che sarà lungo circa 5 metri e che potrebbe avere anche versioni con tre file di sedili sarà lanciato per permettere al Biscione di aumentare in maniera considerevole le proprie immatricolazioni e quote di mercato in paesi importanti quali Cina e soprattutto Stati Uniti. Non a caso la vettura sarà sviluppata pensata a quelli che sono i desideri dei clienti americani. Ovviamente anche questa auto nascerà su piattaforma STLA Large. Il luogo di produzione dovrebbe essere l’Italia ma ovviamente non si esclude che visto che il modello è pensato soprattutto per gli USA si possa pensare di produrlo in quel paese. Il suo debutto potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028.

Nuova Alfa Romeo GTV: il nome non è ancora ufficiale ma ci riferiamo ad una futura berlina coupè a quattro porte di grandi dimensioni con cui la casa milanese potrebbe fare nel 2027 il suo ritorno nel segmento E del mercato auto. Questa auto dovrebbe essere ispirata nello stile alla celebre Alfa SZ con la coda tronca ed altri elementi di deisgn presi direttamente da quel famoso modello che all’epoca stupì e fece discutere per il suo look. Questa auto dovrebbe essere la vettura della futura gamma del Biscione con le prestazioni più eccezionali con accelerazione da 0 a 100 in meno di 2 secondi e velocità massima da record per la versione top di gamma Quadrifoglio. Anche questa auto sarà realizzata su piattaforma STLA Large.

A queste auto poi dopo il 2027 si potrebbero aggiungere nuovi modelli come nuova Alfetta, Alfa Romeo Tonale elettrica e la nuova Duetto ma di questi veicoli se ne parlerà dopo quella data e sempre che nel frattempo le cose per il brand di Stellantis siano notevolmente migliorate. Con queste auto il Biscione vuole iniziare una nuova era fatta di auto elettriche di altissima qualità con prestazioni elevate che punteranno su lusso, design, prestazioni, piacere di guida, tecnologia e che dovrebbero proiettare il marchio italiano nel firmamento premium del mercato auto dando la possibilità al brand di poter finalmente competere ad armi pari con avversari dei calibro di Audi, BMW e Mercedes.