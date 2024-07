Alfa Romeo Giulia e Jeep Wagoneer al top dei loro segmenti nello studio APEAL di JD Power

Stellantis continua la sua serie di ottime prestazioni nello studio JD Power 2024 US Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) con due vittorie di segmento, tre piazzamenti sul podio e un dominio continuo tra i marchi di pickup. Gli intervistati nello studio del 2024, tutti proprietari verificati, hanno valutato Jeep Wagoneer come il SUV di grandi dimensioni più attraente, mentre l’ Alfa Romeo Giulia ha vinto il segmento delle auto premium compatte.

Jeep Wagoneer prima nel segmento dei grandi SUV e Alfa Romeo Giulia al top tra le berline premium

La compagna di scuderia di Alfa Romeo Giulia, la nuova Alfa Romeo Tonale, si è classificata terza tra i SUV premium compatti. Inoltre, i notevoli piazzamenti di segmento di Ram 1500 e Ram 2500/3500 hanno spinto Ram al secondo posto tra i marchi di massa per il quinto anno consecutivo.

“Se si considera l’ampia gamma di veicoli che hanno contribuito a questi risultati, è chiaro che la creatività è insita nella nostra esistenza come azienda”, ha affermato Bill Kendell, vicepresidente senior dell’esperienza clienti del Nord America presso Stellantis. “Sappiamo come progettare e costruire veicoli coinvolgenti, quindi continueremo a sviluppare questa conoscenza alla ricerca di prodotti ancora più ispirati”. Lo studio JD Power US APEAL che quest0’anno ha premiato Alfa Romeo Giulia e Jeep Wagoneer, misura il feedback dei clienti sugli attributi dei modelli attuali, dallo stile esterno all’efficienza nei consumi.

Le prestazioni di Ram in APEAL traggono vantaggio dal secondo posto del 1500 tra i grandi pick-up leggeri e dai modelli 2500/3500 che si sono classificati al secondo posto tra i pick-up pesanti. Questi risultati arrivano subito dopo lo storico piazzamento del marchio in cima allo studio JD Power 2024 US Initial Quality. Le prestazioni di Jeep Wagoneer in APEAL completano la sua crescente reputazione di solido valore di mercato, come indicato dalla sua serie di due anni nei premi JD Power 2024 US ALG Residual Value Awards.

E la prestazione di Alfa Romeo, con un vincitore di segmento e cioè Alfa Romeo Giulia e un podio per la nuova Alfa Romeo Tonale, dimostra ulteriormente un marchio per il quale stile e prestazioni sono fondamentali. “Siamo grati a JD Power per aver progettato uno studio che riconosce gli attributi che migliorano la proprietà del veicolo da una prospettiva personale”, ha aggiunto Bill Kendell.