Alfa Romeo B-Suv: la prima auto elettrica del Biscione arriverà nel 2024

Alfa Romeo sta preparando il lancio di una nuova sport utility di segmento B, che sarà prodotta nello stabilimento di Tychy, in Polonia, insieme alle sue “sorelle” Fiat 600e e Jeep Avenger. Si tratta della prima auto totalmente elettrica del marchio italiano, che punta a conquistare il mercato con il suo stile e le sue prestazioni. Alfa Romeo B-SUV sarà basata sullo stesso pianale delle altre due vetture elettriche del gruppo Stellantis, ma avrà una personalità propria, sia dal punto di vista estetico che tecnico. La vettura avrà una lunghezza di circa 4 metri e 20, un’altezza di circa 1 metro e 60 e un passo di circa 2 metri e 60. Il design sarà ispirato alla Tonale, la sport utility di segmento C che debutterà quest’anno, con la tipica firma luminosa a forma di “V” e il logo del biscione in evidenza. Questa sarà anche la prima auto con il nuovo design del Biscione con coda tronca.

Ormai sempre più vicino il lancio di Alfa Romeo B-SUV

Alfa Romeo B-SUV sarà un modello strategico per il rilancio del marchio del Biscione, che ha annunciato l’intenzione di presentare un nuovo modello all’anno. Dopo la supercar che riprenderà il nome della 33 Stradale, prevista per il 2023, la B-Suv sarà la seconda novità in ordine cronologico. Seguiranno poi le eredi di Giulia e Stelvio, che adotteranno la piattaforma Stla Large dedicata alle auto elettriche.

Il prezzo della B-Suv Alfa Romeo non è ancora stato comunicato, ma si può ipotizzare che sarà molto più elevato rispetto a quello di Jeep Avenger e Fiat 600 ma comunque sarà il più basso della futura gamma dello storico marchio milanese. Il suo debutto dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno mentre il mese prossimo molto probabilmente conosceremo il suo nome ufficiale e forse vedremo le prime immagini teaser.