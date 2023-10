Nuova Alfa Romeo Giulia 2025: già nei prossimi mesi importanti notizie

Nuova Alfa Romeo Giulia 2025 è una delle auto più attese tra quelle che la casa automobilista milanese ha intenzione di lanciare sul mercato nel corso dei prossimi anni. Questo sarà il secondo nuovo modello ad arrivare dopo il debutto nel 2024 del nuovo B-SUV, che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che non ha al momento ancora un nome.

Nuova Alfa Romeo 2025: auto fondamentale per i futuri piani di trasformazione del Biscione in un marchio premium globale

Nuova Alfa Romeo Giulia 2025 è però considerato un modello veramente importante nell’ottica di trasformazione del marchio milanese in un brand premium globale. Questo sarà il primo modello di Alfa Romeo ad essere realizzato sulla nuova piattaforma STLA Large, che punterà non solo su lusso e tecnologia ma soprattutto su prestazioni, piacere di guida e maneggevolezza. Basta ricordare che la vettura avrà una versione Quadrifoglio con numeri impressionanti. Si parla di oltre 1.000 cavalli, autonomia di 800 km, ricarica completa in 30 minuti, accelerazione da 0 a 100 in circa 2 secondi etc.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia 2025 qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi di recente sul web ad immaginare il suo design che sarà ancora più sportivo e dinamico del modello attuale. La vettura infatti come tutte le future auto del Biscione privileggerà l’aerodinamica che sarà dunque importante anche a livello di design finendo per influenzare inevitabilmente l’aspetto di questa auto.

Questa auto è importante anche per un altro motivo. La nuova Alfa Romeo Giulia 2025 sarà infatti la prima auto della casa automobilistica milanese ad essere prodotta solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica con una gamma di motori che andrà dai 350 cavalli della versione base fino agli oltre mille della Quadrifoglio. La nuova architettura permetterrà inoltre configurazioni a singolo motore, doppio motore e triplo motore. La trazione sarà posteriore o integrale a seconda della variante scelta. A breve forse già nei primi mesi del prossimo anno dovrebbero arrivare le prime notizie interessanti relative a questo atteso modello su cui il designer Alejandro Mesonero Romanos è già a lavoro con il suo team da qualche tempo.