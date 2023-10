Nuova Alfa Romeo Stelvio: tante novità per dominare nel segmento dei D-SUV premium

Alfa Romeo è pronta a rinnovare la sua gamma di SUV con la nuova generazione della Stelvio, che sarà lanciata nel 2026. Secondo alcuni rumors, il modello sarà completamente elettrico e si baserà sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis. La nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica sarà il primo SUV a zero emissioni della casa del Biscione, che punta a rilanciare il suo marchio con una strategia green. Il modello dovrebbe avere una potenza di circa 350 CV e una autonomia di oltre 700 km con una sola ricarica nella sua versione entry level. La Veloce potrebbe arrivare a 700 cavalli mentre la Quadrifoglio a 1.000 cavalli.

Nel 2026 debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà solo elettrica

Il design della nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica sarà ispirato a quello delle ultime novità della casa automobilistica del Biscione come il SUV Tonale e la super car nuova Alfa Romeo 33 Stradale. La vettura avrà linee sportive e dinamiche, con una calandra trilobata e dei fari a LED affilati. L’abitacolo sarà spazioso e confortevole, con una plancia digitale e un sistema di infotainment connesso. La nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica sarà un modello di punta per la casa italiana, che vuole competere con i rivali tedeschi come Audi, BMW e Mercedes. Il prezzo della vettura non è ancora stato comunicato, ma si stima che sarà intorno ai 60.000 euro.

Nuova Alfa Romeo Stelvio

Per quanto riguarda il luogo di produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio non è stato ancora confermato ufficialmente ma si presume possa essere ancora lo stabilimento Stellantis di Cassino al pari della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi mesi ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso modello il cui debutto come dicevamo poc’anzi se non ci saranno ritardi avverrà entro la fine del 2026. Con questo modello Alfa Romeo che vuole diventare il brand premium globale di Stellantis spera di dominare in futuro nel segmento dei D-SUV premium in cui il veicolo in questione si collocherà.