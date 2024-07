Carlos Tavares: “Dobbiamo sistemare il nostro business in Nord America”

Il CEO Carlos Tavares ha detto giovedì che sta adottando un approccio pratico per rimettere in carreggiata la sua azienda nel mercato nordamericano, un motore di profitto fondamentale per Stellantis. La scorsa settimana, ha detto di aver incontrato di persona i concessionari americani e che ha intenzione di tornare ad agosto, utilizzando parte del suo solito periodo di ferie per incontrare i suoi team statunitensi “per trovare le risposte appropriate”.

Carlos Tavares pensa che ci siano ancora margini per tagliare le spese negli USA e abbassare i prezzi

“È un eufemismo dire che i risultati del primo semestre del 2024 sono stati deludenti e umilianti”, ha affermato Carlos Tavares durante una chiamata con gli investitori. Ha detto che c’era stata una “convergenza perfetta di diversi venti contrari” che hanno colpito l’azienda proprio mentre stava investendo molto in un blitz per lanciare più di 20 nuovi veicoli in tutto il mondo quest’anno. Stellantis ha accumulato troppe spese in alcune aree, come la ricerca e lo sviluppo, ha dovuto affrontare problemi operativi, anche in alcune fabbriche, e ha anche lottato per trovare le giuste tattiche di marketing per vendere più veicoli, specialmente negli Stati Uniti.

Noto da tempo per il suo aggressivo taglio dei costi, Carlos Tavares ha affermato che sono previste altre “azioni di risparmio sui costi” per la seconda metà del 2024. I dirigenti non hanno parlato di quanto sono riusciti a risparmiare nella prima metà grazie ai loro sforzi di riduzione dei costi, ma hanno affermato che i tagli della seconda metà sarebbero stati di 500 milioni di euro in più rispetto ai primi sei mesi.

Giovedì, secondo quanto riportato da Reuters, l’amministratore delegato ha affermato che non esiterebbe a trovare ulteriori risparmi eliminando i marchi meno performanti nel portafoglio di 14 membri dell’azienda: “Se non faranno soldi”, ha affermato, “li chiuderemo”.

Le sfide di Stellantis non sono isolate agli Stati Uniti. Il reddito operativo rettificato è sceso del 45% in Europa rispetto all’anno precedente. Anche altre regioni, tra cui Sud America, Medio Oriente e Africa, e Cina, India e Asia Pacifico, hanno dovuto affrontare almeno sei mesi un po’ difficili.

Ma molti dei problemi americani sono stati particolarmente difficili da diagnosticare e risolvere, ha detto Tavares. Gli elevati livelli di inventario in Europa sono scesi negli ultimi mesi a circa 65 giorni di fornitura. Eppure negli Stati Uniti, ricchi di profitti, Tavares ha detto che la società finora “non è riuscita” a risolvere il problema e, alla fine di giugno, i marchi Stellantis avevano una media di 94 giorni.

Carlos Tavares ha detto ai giornalisti in un briefing che potrebbe esserci un margine per tagliare i prezzi dei veicoli, finché Stellantis riesce a compensare riducendo i costi sul lato della produzione. Ma ha detto che il problema più grande è stata una debole strategia di marketing nordamericana. L’azienda deve anche garantire che gli acquirenti possano vedere facilmente quali incentivi sono offerti su determinati veicoli quando iniziano la loro ricerca, in modo che non siano rapidamente spaventati da un prezzo di listino relativamente alto.

Anche le fabbriche statunitensi di Stellantis devono iniziare a funzionare in modo più fluido, secondo Carlos Tavares. Troppi problemi con i veicoli vengono risolti dopo che hanno lasciato la catena di montaggio, ha detto, con una struttura importante, lo Sterling Heights Assembly Plant, che produce il pick-up Ram 1500, in particolare in difficoltà.

Altri problemi hanno incluso la chiusura degli impianti Stellantis a causa della carenza di componenti, ha detto il CEO. In alcuni casi, tali fermi sono stati dovuti a recenti controversie monetarie tra l’azienda e diversi dei suoi fornitori.

“Vedo molti difetti operativi nella mia azienda, il che in una certa misura mi dà speranza e fiducia nel fatto che posso migliorare la situazione, almeno per quanto riguarda quei difetti”, ha detto Tavares. “Forse ne appariranno altri, forse arriveranno nuovi venti contrari. Ma per le cose che vedo e che tocco, credo che possiamo fare un lavoro migliore. Quindi questo è positivo”.