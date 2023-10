Alfa Romeo E-SUV: ecco come sarà il rivale di BMW iX

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che Alfa Romeo pensa ad un SUV più grande di Stelvio che sarà la nuova top di gamma del brand milanese. Alfa Romeo E-SUV potrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028 ed essere il modello perfetto per trasformare la casa automobilistica del Biscione in un autentico brand premium globale come desiderato dai vertici del gruppo Stellantis e come auspicato anche dal numero uno dello storico marchio milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Alfa Romeo E-SUV: il Biscione punterà sul lusso, le prestazioni, la tecnologia e il piacere di guida

A quanto pare il futuro Alfa Romeo E-SUV sarà lanciato per fare concorrenza a modelli del calibro di BMW iX, Lotus Eletre, Porsche Cayenne di prossima generazione e al nuovo modello promesso da Alpine. Il futuro SUV arriverà un anno dopo la nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2026. Anche questo modello al pari delle nuove Stelvio e Giulia si baserà sulla nuova piattaforma STLA Large che è fatta per adattarsi a diversi tipi di vetture anche con dimensioni diverse.

La sua architettura elettrica da 800 V consentirà una ricarica ultra rapida, quindi una parte sostanziale della lunga autonomia del nuovo SUV Alfa Romeo che dovrebbe essere di circa 800 km, potrebbe essere ripristinata in meno di 30 minuti dai caricabatterie pubblici più potenti. Alfa Romeo E-SUV sarà la vettura più grande che indosserà la famosa griglia a “scudetto” dell’Alfa Romeo. Questo modello sarà venduto anche in Europa, anche se i mercati chiave per questa vettura saranno gli Stati Uniti e la Cina, come confermato dallo stesso CEO Jean Philippe Imparato.

Alfa Romeo E-SUV sarà solo elettrico e avrà configurazioni a motore singolo, a due motori e anche a tre. Quest’ultima sarà probabilmente utilizzata per la versione Quadrifoglio che potrebbe essere particolarmente potente. Inoltre grazie alla nuova architettura elettronica STLA Brain di Stellantis il SUV del Biscione sarà particolarmente tecnologico, verrà dotato di un sistema di infotaiment particolarmente intuitivo e inoltre permetterà anche la guida autonoma di livello 3.

Alfa Romeo E-SUV

Ad ogni modo questo modello al pari di tutti gli altri che faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nel corso dei prossimi anni continueranno a puntare sulla maneggevolezza e sul piacere di guida. Insomma come confermato da Imparato la guidabilità della vettura rimarrà uno dei capisaldi del marchio anche nell’era delle auto completamente elettriche.

Insomma un bel futuro attende i clienti di Alfa Romeo in tutto il mondo con una gamma ampia e altamente diversificate che conterrà vetture di tutti i tipi per soddisfare le esigenze più disparate dei clienti di tutto il mondo compresi quelli americani e cinesi che sono fondamentali per la crescita del marchio che ambisce a dare serio filo da torcere a livello globale a marchi del calibro di Audi, Mercedes e BMW. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ha immaginato così il futuro Alfa Romeo E-SUV.