Kia, presto in Europa con un modello che sfiderà la Volkswagen Golf

Kia si sta attrezzando a dovere per competere con la Volkswagen Golf. Come “attaccare” la tedesca se non con una nuova hatchback a benzina davvero accattivante? Il modello del marchio coreano destinato ai mercati globali potrebbe fare davvero faville con il pubblico europeo. Non ci sono piani per il lancio in Europa, al momento, ma non si esclude una futura introduzione nel Vecchio Continente.

Stiamo parlando della nuova Kia K4, modello che sarà disponibile in Nord America, Asia e Medio Oriente sia come sportback che come berlina cinque porte. Molti gli elementi che ne fanno un prodotto davvero interessante, parte della strategia di Kia in atto da un paio di anni decisamente “all’assalto”.

Kia offrirà due varianti di motore: un 2.0 litri a benzina aspirato da 147 CV e un 1.6 litri turbo, sempre a benzina, da 190 CV. La versione cinque porte è stata “spiata” durante i test vicino al centro ingegneristico di Kia a Rüsselsheim, in Germania.

Dal distaccamento Kia UK un portavoce ha dichiarato che non ci sono attualmente piani per la vendita in Europa, ma alcuni indizi ne suggeriscono una potenziale futura introduzione. La Ceed, un modello simile, continua a vendere bene in Europa a partire dal suo arrivo nel 2018. Le vendite combinate della hatchback, della Xceed rialzata e della Proceed hanno raggiunto 60.478 unità quest’anno. Non sono esattamente piccoli numeri: Kia, infatti, si pone in competizione con rivali come Ford Focus (47.582 vendite), Peugeot 308 (51.656) e Toyota Corolla (70.701).

Considerando la tipica “vita” del modello di otto anni, la Ceed dovrebbe essere sostituita intorno al 2026. Allo stato attuale delle cose, Kia non ha ancora annunciato piani per una nuova generazione. Insomma, la casa automobilistica coreana potrebbe considerare altri modelli per colmare questo ipotetico vuoto. La nuova EV3 è essenzialmente un successore elettrico della Ceed, con proporzioni simili e una carrozzeria a cinque porte. Ma con le vendite di veicoli elettrici in Europa, a dir poco, poco convincenti, Kia potrebbe aver bisogno di un modello a combustione. Si punterà sulla Kia K4 per un mercato ancora desideroso di hatchback divertenti e a benzina?