Tesla Model 2, confermato l’arrivo della nuova low-cost: ecco quanto costerà

Dopo mesi di incertezza in cui si diceva che il primo modello low-cost di Tesla sarebbe stato cancellato, l’azienda statunitense ha confermato l’arrivo sul mercato della nuova vettura elettrica. Conosciuta internamente come Model 2 o progetto Redwood, la nuova elettrica del marchio di Elon Musk entrerà in produzione nella prima metà del 2025, come confermato dall’imprenditore sudafricano durante la recente conferenza sui risultati finanziari della compagnia.

Tesla conferma l’arrivo della nuova Model 2: a ottobre “altre novità”

Durante la conferenza, Elon Musk ha comunicato anche un cambio di programma riguardo al Robotaxi: la sua presentazione, originariamente pianificata per il prossimo 8 agosto, è stata rinviata al 10 ottobre. Questa decisione è stata presa per consentire l’implementazione di alcune modifiche al frontale richieste da Musk. Il CEO di Tesla ha inoltre anticipato che durante l’evento di ottobre verranno svelate “alcune altre novità”.

La nuova low-cost elettrica di Tesla sfrutterà elementi della piattaforma di prossima generazione dell’azienda, integrandoli con componenti provenienti dalle architetture in uso attualmente. La strategia produttiva prevede l’utilizzo delle linee di assemblaggio esistenti, un approccio che, secondo Tesla, permetterà un incremento graduale e controllato dei volumi produttivi. Questa scelta è considerata dall’azienda come “più efficiente in termini di investimenti”, consentendo di ottimizzare le risorse e contenere i costi di sviluppo e produzione.

Tesla ha diffuso la immagine teaser ufficiale del suo nuovo modello compatto. L’immagine rivela una silhouette con tetto dalla linea elegantemente arcuata, che richiama elementi stilistici già visti su Model Y e Model 3. Gli esperti del settore prevedono che questa nuova vettura adotterà un design dei fari più affilato e sottile, in sintonia con l’estetica introdotta dal recente aggiornamento del Model 3. Con una lunghezza stimata intorno ai 4,4 metri, questa vettura promette di offrire un equilibrio tra compattezza e spaziosità. Il design potrebbe caratterizzarsi per una linea del tetto posteriore più dinamica e sportiva, senza però rinunciare a un cofano di impostazione classica che garantisca un adeguato vano bagagli.

Nonostante le iniziali dichiarazioni ottimistiche di Elon Musk, che prospettavano un costo pari alla metà di quello dei Model 3 e Model Y (circa 25.000 euro) Tesla ha recentemente adottato un tono più prudente riguardo al prezzo del nuovo modello, come suo solito. Tuttavia, gli analisti del settore continuano a ipotizzare un prezzo base che si aggirerebbe intorno ai 30.000 euro.

La Model 2, nonostante il suo prezzo contenuto, si distinguerà per le sue innovazioni tecnologiche. Sarà dotata di un motore elettrico senza terre rare e un powertrain adattabile a diverse chimiche di batterie, probabilmente celle LFP più economiche. L’aspetto più rivoluzionario potrebbe essere l’adozione della tecnologia “cell-to-chassis”, che integra le batterie direttamente nel telaio, promettendo un design più leggero e compatto.