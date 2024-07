Lamborghini Temerario, ecco come potrebbe essere l’ibrida per il 2025

Anche se il nome della prossima supercar Lamborghini non è stato ufficialmente confermato, ci si basa su un marchio registrato all’inizio dell’anno relativo all’appellativo di Temerario. Siamo a un passo dal successore dell’Huracan in arrivo, e tutti sono abbastanza sicuri che la nuova supercar ibrida possa adottare questo nome.

Ci sono già alcune informazioni interessanti sulla Lamborghini Temerario, come ad esempio il dato sulla potenza. Stephan Winkelmann, il capo dell’azienda, ha recentemente rivelato che supererà i 900 cavalli metrici, ovvero più di 887 cavalli e oltre 662 kW. Il CEO ha anche menzionato che il motore sarà un V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici.

Lo si è detto più volte, l’era del motore V10 per Lamborghini è finita. L’azienda non utilizzerà più il motore aspirato da 5,2 litri che ha alimentato tutte le versioni della Huracan, ma con diverse configurazioni di potenza. Al posto del tradizionale motore Lamborghini ci sarà un V8 ma non si sa se questo motore sarà esclusivo per la Temerario o se deriverà da un prodotto del Gruppo Volkswagen con eventuali modifiche.

La Lamborghini Temerario è già apparsa in diverse immagini e indiscrezioni (i cosiddetti leak). I prototipi visti negli ultimi mesi erano vestiti da un camuffamento abbondante, che ha spinto grafici e designer a realizzare fantasiosi rendering per “rimuovere” virtualmente questa pelle per svelare il design elegante e sobrio di una nuova grande Lamborghini.

Alcuni prodotti digitali sono risultati realistici, mentre altri erano puramente frutto di “giochi di CGI”, non correlati al modello reale che è nelle fasi finali di test e messa a punto. I nuovi rendering molto interessanti della Temerario provengono da Kolesa, noto per seguire fedelmente le linee del veicolo quando vuole rimuovere digitalmente il camuffamento.

Quello che vediamo è molto vicino a ciò che potremmo ammirare alla presentazione della Temerario, supponendo che la nuova Lambo sia nella tua lista dei desideri. Ci si aspetta che i fari siano simili, con paraurti anteriori e posteriori, prese d’aria laterali, passaruota muscolosi, tubo di scarico centrale, diffusore e altri dettagli abbastanza fedeli al modello reale. L’approccio seguito per questi rendering dovrebbe essere il più realistico possibile.