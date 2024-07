Alfa Romeo apre gli ordini per la nuova Junior ibrida in un altro paese

Dopo aver annunciato l’arrivo sul mercato della nuova Junior Elettrica – 100% elettrica, disponibile in tre versioni con due livelli di potenza, 156 o 280 cavalli, in Portogallo si sono appena aperti gli ordini per la nuova versione Ibrida del SUV compatto. Disponibile in due diverse versioni, Ibrida e Ibrida Speciale, il propulsore ibrido a 48 V è dotato di un motore a combustione interna tre cilindri da 1,2 litri di cilindrata – che funziona secondo il ciclo Miller.

È ora possibile ordinare la versione ibrida di Alfa Romeo Junior anche in Portogallo

La parte elettrica si avvale di una batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh di capacità lorda (0,43 kWh di capacità utile) e di un motore elettrico da 21 kW – 28 cavalli – integrato in un nuovo cambio doppia frizione a 6 rapporti. La potenza massima del sistema è di 136 cavalli in entrambe le versioni. La Junior Ibrida Q4, a trazione integrale, verrà lanciata sul mercato portoghese in un secondo momento.

Con l’adozione di questa tecnologia ibrida, la nuova Junior Ibrida consente di circolare in ambiente urbano in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo, garantendo una guida senza emissioni durante le manovre di parcheggio, nella guida a bassa velocità in aree urbane o, anche all’esterno. di essi, in situazioni di ridotte richieste all’acceleratore.

Inoltre, il sistema ha anche la capacità di rigenerare energia durante le fasi di decelerazione, inviandola alla batteria, oltre a fornire potenza aggiuntiva durante l’accelerazione per favorire la disponibilità alle basse velocità e migliorare la risposta durante le partenze. Rispetto ad un equivalente motore non elettrificato, i consumi della nuova Junior ibrida sono, in media, inferiori di 1 litro ogni 100 chilometri percorsi.

Chi si mette alla guida di questa auto ha a disposizione le consuete tre modalità di guida del DNA Alfa Romeo. La modalità dinamica è caratterizzata da una risposta sportiva dello sterzo, dell’acceleratore e della trasmissione. La modalità Natural è progettata per la guida di tutti i giorni mentre l’Advanced Efficiency dà priorità all’efficienza.

La nuova gamma di Alfa Romeo Junior Ibrida si compone di due livelli di equipaggiamento, il livello base, conosciuto semplicemente come Ibrida, e la versione top di gamma Ibrida Speciale. Entrambe le versioni possono essere migliorate adottando tre diversi pack: Techno, dedicato a sicurezza, tecnologia e funzionalità; Premium focalizzato sul comfort e sull’esclusività; Sport, mirato alla massima sportività. La vettura di Alfa Romeo in Portogallo parte da 29.500 euro, mentre la versione Speciale è disponibile a partire da 31.500 euro.

Per i clienti privati ​​Alfa Romeo propone la soluzione Easy Plan – Santander Consumer Finance con un canone mensile a partire da 290 euro, comprensivo di estensione di garanzia e manutenzione programmata per 6 anni o 60.000 chilometri, oltre ad un’offerta di 250 euro di carburante. Per i clienti che preferiscono la soluzione leasing, il canone base mensile della nuova Junior Ibrida è di 345 euro, comprensivo anche di estensione di garanzia e offerte di manutenzione programmata per 6 anni o 60.000 chilometri e 250 euro di carburante.

Per quanto riguarda i clienti professionali, Alfa Romeo propone, attraverso Leasys, una soluzione B2B a partire da 395 euro+Iva per un contratto di 48 mesi o 60.000 chilometri. Questa soluzione prevede anche l’offerta di un’estensione di garanzia per 6 anni o 60.000 chilometri.