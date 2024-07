Stellantis: quali potrebbero essere i marchi ad essere tagliati?

Ieri Stellantis ha comunicato i risultati del primo semestre del 2024 che sono stati molto negativi. Non a caso rispondendo alla domanda di chi gli chiedeva se qualche marchio potesse essere tagliato, il CEO Carlos Tavares non lo ha escluso dicendo che i brand che non fanno soldi alla fine potrebbero essere ceduti o eliminati. Ovviamente la notizia ha fatto molto rumore e tanti si stanno domandando in queste ore quali sono i marchi che rischiano di più.

Ecco quali sono i marchi che rischiano maggiormente il taglio da parte di Stellantis

Ovviamente Stellantis non ha fatto nomi ma quelli a rischio sono ovviamente quelli più di nicchia e che da tempo non registrano vendite significative. In particolare quei marchi che sono presenti solo in alcuni mercati e con pochi modelli sarebbero proprio quelli più facili da eliminare. Ci riferiamo ad esempio a DS Automobiles, Lancia e anche a Chrysler. Questi tre marchi per vari motivi sono quelli che sembrano registrare le maggiori probabilità di cessione o eliminazione. Anche Maserati come anticipato ieri rischia seriamente.

In quel caso però si potrebbe trattare di un passaggio da Stellantis alla Ferrari che molti vedrebbero di buon occhio. Questi brand ovviamente avranno ancora diversi anni per dimostrare il loro valore ma se le cose non dovessero andare per il verso giusto sarebbero i primi ad essere eliminati. Per Lancia dunque diventa obbligatorio fare bene con la nuova Lancia Ypsilon e con le future Lancia Gamma e Delta. Altrimenti potrebbe arrivare l’oblio o la cessione.

Stessa storia per DS che per il momento non sembra ancora aver raggiunto risultati importanti. Stesso discorso vale per Chrysler che al momento ha una gamma con un solo modello e in futuro dovrà dimostrare con le nuove auto che arriveranno di valere l’investimento di Stellantis. Alfa Romeo invece da qualche tempo è tornata a fare utili ma i recenti risultati di Tonale hanno fatto emergere qualche timore. Molto dipenderà da come andranno le cose con Junior, Stelvio e Giulia.