Citroen C3 Chrono: ecco quale sarebbe il suo design

Citroen C3 Chrono è un render del creatore digitale Julien Jodry pubblicato dal sito francese Auto-moto che mostra quello che potrebbe essere lo stile di una futura versione sportiva da rally della recente nuova generazione di Citroen C3 che è stata svelata lo scorso mese di ottobre e che adesso è disponibile con la sua intera gamma un po’ ovunque. Chron è un allestimento speciale che Citroen lanciò negli anni ’80 per una sua famosa auto utilizzata nei campionati rally la Citroen Visa.

Ecco come sarebbe una nuova Citroen C3 Chrono in caso di ritorno dei francesi nei rally

Una nuova Citroen C3 Chrono dunque segnerebbe il ritorno della casa francese nel mondo dei rally cosa che al momento sembra abbastanza difficile dato che non sembrano questi i piani di Stellantis per il marchio francese. La Citroen C3, immaginata da Auto-Moto, trae ispirazione dalla storica Visa Chrono, con le sue due fasce rosse e blu, cerchi in lega bianchi e dado centrale rosso. Sotto il cofano potrebbe ospitare il motore ibrido da 136 cavalli di Stellantis, già presente su diverse vetture del gruppo, come l‘Alfa Romeo Junior, e presto disponibile anche sulla Fiat 600.

Citroen ha ormai lasciato il mondo delle corse, quindi sarà difficile vedere una C3 Chrono in azione. Al contrario, per un altro brand di Stellantis il ritorno nel mondo dei rally sembra essere vicinissimo. Infatti è stata già stata annunciata la Lancia Ypsilon HF rally, una piccola e grintosa vettura attualmente in fase di test. A condurre le prove è la leggenda Miki Biasion, ex campione del mondo con la storica Lancia Delta.