Splendida Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupé by Touring all’asta in Germania

La storia del “biscione” è costellata di modelli da sogno, sbocciati soprattutto in passato. L’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupé di Touring rappresenta bene il concetto. Un esemplare della specie, nato nel 1949, si offrirà alla tentazione dei potenziali acquirenti nell‘asta di RM Sotheby’s che andrà in scena il 27 luglio a Tegernsee, in Germania.

Le stime della vigilia danzano in un ventaglio di cifre tra 530 mila e 700 mila euro. Non si può escludere un prezzo di aggiudicazione più alto, se la temperatura in sala si alzerà in modo adeguato. Del resto, stiamo parlando di un modello di altissimo rango, in grado di impreziosire qualunque collezione.

L’esemplare destinato a passare di mano è quello con telaio numero 915657. Incredibile lo splendore della sua carrozzeria Touring Superleggera. Questa Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupé è una vera delizia per gli occhi. I suoi tratti sinuosi ed armonici conquistano sin dal primo sguardo. È una regina di bellezza, indubbiamente. Anche il resto è in linea con lo splendore esteriore. Non è un caso se, ai suoi tempi, questa era considerata una delle migliori grand tourer sul mercato.

Pare che l’auto messa all’asta abbia subito un restauro durato cinque anni. I codici di telaio e motore sono corrispondenti. Il modello, in passato, seppe guadagnare l’ammirazione di ricchi capitani d’industria, personaggi del cinema e teste coronate. Piacque anche al Principe Ranieri di Monaco e a Rita Hayworth.

Sul telaio della 6C entrarono in azione alcuni dei più blasonati carrozzieri italiani, per vestirne con gusto lo chassis. Fra loro, Pinin Farina, Ghia e Touring. Di quest’ultimo è lo stile dell’esemplare in esame, che prese forma nell’ambito di una famiglia composta da 120 unità della seconda serie.

Primo proprietario dell’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Coupé di cui ci stiamo occupando fu un certo Robert Setton, a Roma. Poi l’auto del “biscione” attraversò l’Oceano, per finire negli Stati Uniti d’America, dove ebbe diversi proprietari, per poi tornare nel Belpaese, quando l’orologio del tempo segnava l’anno 1995. Qui avrebbe subito il restauro di cui vi abbiamo accennato. Poi l’acquisto da parte dell’attuale owner, avvenuto nel 2011. Vari i suoi impieghi in eventi per auto storiche, dove la “nostra” creatura ha saputo guadagnare la scena, con le note del suo fascino. Ora si prepara a cambiare ancora una volta casa. Sicuramente finirà nelle mani giuste.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s