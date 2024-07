Alfa Romeo Giulia: ecco la versione da 280 cavalli per la Polizia provinciale di Pavia

In attesa del debutto della nuova Alfa Romeo Giulia previsto per il 2026, il modello attuale rimane molto popolare tra le forze dell’ordine. L’ultima Giulia presentata è quella della polizia provinciale di Pavia. Come si può vedere dalla foto e dal post su Facebook, non è una Giulia standard, ma una versione Q4 con trazione integrale e 280 cavalli di potenza.

Ecco la nuova Alfa Romeo Giulia Q4 da 280 cavalli preparata da Bertazzoni per la Polizia provinciale di Pavia

Questa Alfa Romeo Giulia, come spesso accade per altri veicoli speciali, è stata allestita dalla Bertazzoni Veicoli Speciali. Rispetto al modello di serie, presenta dotazioni esclusive, come la barra Stellar combinata con i sistemi Bi-Side anteriori e posteriori, introdotti da Bertazzoni sulla Tonale. L’azienda, attraverso i propri social, ha inoltre evidenziato che il “Mobility Kit” posteriore è unico per dimensioni e caratteristiche su vetture a tre volumi, sottolineando l’importanza del Made in Italy.

Questa vettura, realizzata in collaborazione con la concessionaria Fratelli Lombatti di Fornovo di Taro, Parma, è stata progettata per ottimizzare il lavoro delle forze dell’ordine grazie alle sue dotazioni speciali. L’Alfa Romeo Giulia della polizia provinciale di Pavia si distingue per il classico colore bianco con strisce verdi. È equipaggiata con spazi per le palette nelle portiere, una torcia ricaricabile e una serie di specifiche speciali pensate appositamente per le esigenze della polizia.

Il motore dell’Alfa Romeo Giulia, un 2.0 litri turbobenzina che eroga 280 cavalli e 400 Nm di coppia massima, sarà un grande alleato per le forze dell’ordine. Dotata di un cambio automatico a otto marce e trazione integrale Q4, questa vettura può raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, offrendo prestazioni eccezionali.