Nuova Lancia Ypsilon e Spotify insieme per un’esperienza in auto sempre più immersiva

Parte oggi il progetto di comunicazione tra Lancia e Spotify, per un’esperienza ancora più immersiva a bordo della Nuova Lancia Ypsilon. Il canale Spotify Lancia è ora attivo con due playlist personalizzate, Lancia Home Feeling e Lancia Dynamic Drive, la prima composta da brani più rilassanti, mentre la seconda include brani più energici e dinamici. Questa dualità mira a riflettere la doppia anima del marchio Lancia, elegante e radicale: da un lato, la bellezza senza tempo di modelli come Aurelia, Flaminia e Fulvia, caratterizzati da forme pulite e volumi equilibrati; dall’altro, un design ‘brutale’ costituito da forme geometriche primarie al servizio delle massime prestazioni per modelli come Stratos, Rally 037 e Delta.

Entrambe le playlist Lancia, accessibili tramite Android Auto e Apple CarPlay, saranno aggiornate regolarmente con brani in linea con i valori del brand e che rispecchiano la personalità del cliente della Nuova Lancia Ypsilon: interessato allo stile e all’innovazione tecnologica, attento alle tematiche ambientali e attento alla moda; un pubblico dalla sensibilità spiccata e con una naturale educazione alla cultura, all’eleganza e all’armonia estetica.

Il progetto Lancia con Spotify arricchisce l’esperienza a bordo della Nuova Lancia Ypsilon, una smart city car che incarna la visione del brand in termini di tecnologia e infotainment, grazie a una serie di funzionalità best-in-class. Il modello include il pacchetto tecnologico di livello più elevato del suo segmento, ma rimane facile da usare, per facilitare l’esperienza di bordo, accogliere i clienti e farli “sentire a casa”, ovunque si trovino.

Il lancio del canale Spotify di Lancia è stato accompagnato da una campagna di comunicazione sui diversi canali social del brand. “Oggi segna l’inizio di un nuovo progetto di comunicazione con Spotify, incentrato sulla Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del brand che incarna la visione Lancia in termini di infotainment e tecnologia semplici e intuitivi. Infatti, è ora on air il canale Spotify di Lancia, con due playlist speciali dedicate ai nostri clienti e basate sulle loro preferenze musicali, offrendo loro un’esperienza Lancia sempre più emozionante e coinvolgente”, ha affermato Charles Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione del brand Lancia.