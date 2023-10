Stellantis chiude settembre da leader nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Stellantis e i suoi marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot rappresentano oltre un terzo dei veicoli commerciali immatricolati in Spagna finora quest’anno. Una quota di mercato che dà l’idea della leadership del Gruppo in questa tipologia di automobili, tradizionalmente rivolte alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma con sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o ai godersi momenti di svago.

A settembre i veicoli commerciali Stellantis mantengono il primo posto della classifica delle vendite in Spagna

Stellantis chiude il mese di agosto con un totale di 32.202 immatricolazioni di veicoli commerciali, che rappresentano una quota di mercato del 34,2 per cento. Dati in miglioramento a settembre, mese in cui Stellantis ha ottenuto una penetrazione del 35,5 per cento, con un totale di 3.962 immatricolazioni. Per quanto riguarda i modelli più importanti del Gruppo, due “galiziani” fabbricati a Vigo, come il Citroën Berlingo e il Peugeot Rifter, occupano rispettivamente il primo e il terzo posto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri C. Il Berlingo conta 7.291 immatricolazioni e una quota di 16,7 per cento finora quest’anno, mentre il Rifter raggiunge una penetrazione del 13 per cento, con 5.665 unità.

Dal canto suo, Fiat Ducato resta sul podio nel segmento dei veicoli commerciali leggeri E, i “pesi massimi”, con 3.592 immatricolazioni e una quota di mercato del 12,7 per cento mentre il fratello minore Fiat Fiorino, secondo nella sua categoria con 742 immatricolazioni, fa la parte del leone. lo stesso vale per l’altra estremità del mercato, il segmento B dei veicoli commerciali leggeri. Stellantis non solo vende con successo, ma produce anche veicoli commerciali nel nostro Paese. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.