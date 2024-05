Opel Zafira trasformata in un camper urbano

Gli specialisti di Crosscamp hanno trasformato la Opel Zafira, conferendo una nuova impronta funzionale al monovolume della casa di Rüsselsheim. Il frutto dei loro sforzi è un camper urbano, proposto in due versioni, per soddisfare al meglio i gusti dei potenziali acquirenti.

In entrambi gli allestimenti prende forma un veicolo pratico, flessibile e confortevole, che allarga verso altri orizzonti le opzioni d’uso della Opel Zafira, apprezzata da molti per gli ampi spazi e la versatilità. Doti ideali per una compagna di viaggio, con gli amici o la famiglia.

La prima versione (frutto del lavoro di cui ci stiamo occupando) è la Crosscamp Urban Camper Lite, un’auto tuttofare, con spazio altamente configurabile. In questa veste, la monovolume tedesca si presenta come un veicolo adatto all’impiego quotidiano, ma grazie alle opzioni di equipaggiamento flessibili, può trasformarsi in uno strumento ideale per i brevi viaggi turistici.

Con la seconda versione, battezzata Crosscamp Urban Camper Full, la Opel Zafira si presta anche alle vacanze più lunghe, grazie ai molti dispositivi permanenti di cui dispone. Qui ci sono gli armadi e l’angolo cottura, per chi vuole esplorare in modo diverso i luoghi del cuore.

Entrambi gli allestimenti possono offrire fino a un massimo di 4 posti letto, su veicoli la cui lunghezza si ferma a 4.95 metri. Ne derivano dei camper van in grado di intercettare un gran numero di esigenze, senza troppi limiti nella cornice cittadina. I conducenti dei Crosscampo Urban Camper, grazie all’altezza di soli 1,99 metri, possono accedere alla maggior parte dei parcheggi pubblici.

Una Opel Zafira per i moderni esploratori

La dotazione comprende numerosi sistemi di assistenza, su strada e durante le manovre, per aumentare la sicurezza attiva. Pratica, in fase di manovra, la telecamera posteriore a 180 gradi con vista a volo d’uccello. Fanno parte della dotazione di serie delle due versioni camper della Opel Zafira i sedili anteriori che ruotano di 180 gradi, i vetri termoisolanti e acustici, il climatizzatore automatico bizona e il pavimento effetto legno di facile manutenzione.

La versione più adatta per il campeggio, ovviamente, è la Crosscamp Urban Camper Full. Qui, a bordo, sono disponibili fino a 5 posti a sedere, ma a farne un mezzo idoneo per esperienze turistiche anche di una certa lunghezza ci pensa la vasta gamma di strutture. Il pacchetto comprende un blocco cucina con lavello integrato, il fornello a gas a due fuochi, un tavolo multifunzionale, un armadio portaoggetti, una rete portaoggetti sotto il pavimento del letto e un armadio sul tetto posteriore. Il tutto in un quadro di funzionalità organica e con note di eleganza.

Nella versione Crosscamp Urban Camper Lite, gli autori della trasformazione hanno voluto conciliare al meglio le esigenze di vita di tutti i giorni e quelle connesse ai viaggi brevi, per fare del veicolo un mezzo “universale”. Qui c’è tanto spazio al servizio dello shopping, dei traslochi o, più semplicemente, delle trasferte familiari, con una capienza fino a sette posti. All’interno ci sono diverse soluzioni di stoccaggio adattabili, come il fornello a gas estraibile sul retro e il vano portabombola. Un frigorifero portatile opzionale da 13 litri può essere inserito tra i sedili anteriori. Così si possono fare delle brevi gite in campagna, magari notturne e romantiche, sotto le stelle d’estate. Anche in questo caso quattro persone possono trovare spazio per il riposo, senza costrizioni particolari.